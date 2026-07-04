Estados Unidos celebró sus 250 años de independencia en el Mundial 2026: la ceremonia en Canadá vs. Marruecos

A diferencia de lo que suele ocurrir en una jornada habitual del Mundial 2026, el duelo entre Canadá y Marruecos por los octavos de final comenzó con una ceremonia especial en el estadio de Houston. El motivo fue la coincidencia entre el encuentro y el 4 de julio, fecha en la que Estados Unidos celebró el 250° aniversario de su independencia.

La FIFA preparó un espectáculo previo al inicio del partido con una enorme lona desplegada sobre el césped, inspirada en fuegos artificiales y con los colores rojo, blanco y azul, como parte del homenaje al país anfitrión.

La ceremonia también incluyó una interpretación del himno estadounidense a cargo de la músico de la Banda de la Marina de Estados Unidos, Maia Rodríguez, efectos de pirotecnia y una ambientación especial en las pantallas gigantes del estadio.

El encuentro, disputado en el NRG Stadium, fue el último de los siete partidos que recibió Houston durante la Copa del Mundo y coincidió con una celebración histórica para Estados Unidos, que conmemoró los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia de 1776.

En todo el país se organizaron actos oficiales, desfiles y espectáculos por el denominado "Semiquincentenario", mientras el Mundial también se sumó a los festejos con actividades especiales en sus sedes.

EEUU celebra los 250 años de su independencia con lona especial antes de Canadá-Marruecos Foto: EFE

La FIFA ya había anunciado que tanto Houston como Filadelfia tendrían ceremonias especiales antes de los partidos programados para el 4 de julio. En el caso del choque entre Canadá y Marruecos, los organizadores incluso adelantaron el ingreso de los equipos para el calentamiento con el fin de dar lugar al espectáculo previo, que se extendió durante unos 25 minutos antes del pitazo inicial.

De esta manera, el Mundial volvió a mezclarse con la historia del país anfitrión. En una fecha cargada de simbolismo para Estados Unidos, el torneo ofreció una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales: la gigantesca lona cubriendo el centro del campo de juego como parte de una celebración que unió fútbol e identidad nacional en uno de los días más importantes del calendario estadounidense.

Con información de EFE.