Uruguay vs. Georgia en vivo por la Nations Cup de rugby: Los Teros regresan a casa ante un duro rival europeo

La Nations Cup se pone en marcha con Los Teros volviendo al Estadio Charrúa, escenario en el que desde la hora 14:00 el equipo de Rodolfo Amborosio recibe a Georgia en la primera jornada de este certamen internacional.

La de este sábado es la primera de las tres presentaciones que el seleccionado uruguayo tendrá en la ventana internacional de julio ya que luego de enfrentar a los georgianos, la Celeste se medirá ante Rumania el sábado 11 de y contra Hong Kong el 18, siempre en el Estadio Charrúa y desde las 14:00 horas.

El encuentro de este sábado entre Uruguay y Georgia por la primera jornada de la Nations Cup se puede ver en vivo a través de Disney+ y también por la plataforma Rugby Pass.

Uruguay vs. Georgia

Nations Cup

Hora: 14:00

Cancha: Estadio Charrúa

Televisa: Disney+ / Rugby Pass

Árbitro: Craig Evans (Gales)

Uruguay

1. Mateo Sanguinetti, 2. Joaquín Myszka, 3. Reinaldo Piussi; 4. Ignacio Dotti, 5. Felipe Aliaga (capitán); 6. Manuel Ardao, 7. Lucas Bianchi, 8. Manuel Diana; 9. Joaquín Suárez, 10. Jean Cotarmanac'h; 11. Ignacio Álvarez Akiki, 12. Juan Manuel Alonso, 13. Felipe Arcos Pérez, 14. Juan González y 15. Francisco González Capdevila.

Suplentes

16. Germán Kigel, 17. Mateo Perillo, 18. Lucas Porcelli, 19. Manuel Rosmarino, 20. Arturo Ten Hoever, 21. Ignacio Rodríguez, 22. Francisco Landauer y 23. Alfonso Vidal.

Head coach: Rodolfo Ambrosio.

Georgia

1. Giorgi Akhaladze, 2. Nikoloz Sutidze, 3. Aleksandre Kuntelia; 4. Mikheil Babunashvili, 5. Kote Mikautadze; 6. Beka Shvangiradze, 7. Luka Ivanishvili, 8. Tornike Jalagonia; 9. Vasil Lobzhanidze, 10. Luka Matkava; 11. Roma Makhatadze, 12. Giorgi Kveseladze, 13. Davit Niniashvili (capitán), 14. Akaki Tabutsadze y 15. Luka Tsirekidze.

Suplentes

16. Luka Petriashvili, 17. Nika Abuladze, 18. Bachuki Chumbadze, 19. Lado Chachanidze, 20. Giorgi Javakhia, 21. Ilia Spanderashvili, 22. Mikheil Alania y 23. Tornike Kakhoidze.

Head coach: Marco Bortolami.

