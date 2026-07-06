Ruglio contra Bielsa: de "le tiró un camión de tierra a los jugadores" a "hubo 10 o 12 mentiras en conferencia"

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló este lunes por la mañana y fue crítico con Marcelo Bielsa, extécnico de la selección de Uruguay, tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026.

Al ser consultado por #Minuto1 (Carve Deportiva) acerca de si le sorprendió el lugar en el que se posicionó Diego Lugano para criticar a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y al entrenador rosarino, respondió en primera instancia: "Y bueno, como a todos ustedes porque es parte, es decir… después que pasa si sos parte tan fundamental de sostener a este Ejecutivo con la cantidad de bochornos uno atrás del otro permanente, es difícil que puedas criticar habiendo sido parte tan directa y tan involucrada".

Y añadió: "Por lo menos es lo que pareciera desde afuera, después Lugano tiene todo el derecho del mundo a criticar lo que él quiera y él habrá sentido la necesidad de criticarlo supongo que porque como jugador sabe del destrato que recibieron muchos jugadores y que hasta el día de hoy han hecho silencio. Espero que en algún momento empiecen a hablar porque la historia está mal contada y, de hecho, escuché ayer a (Carlos) Nicola contar al menos una de las mentiras que hubo en esa conferencia, y los que estamos en el mundo del fútbol sabemos que no fue una, que hubo 10 o 12 mentiras, una atrás de la otra".

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal

En este sentido, dio su mirada acerca de la conferencia que dio Bielsa en el Estadio Centenario una vez finalizada la participación de Uruguay en el Mundial 2026: "Una conferencia que hábilmente fue manejada para repetir 18 veces 'respaldo a los jugadores' y, a la vez, cada dos minutos decías algo que dejaba peor parado a los jugadores porque si yo te digo: 'Respaldo a los jugadores' y después digo: 'No quieren escuchar una charla de 10 minutos', bueno, todos somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta que les está tirando no un par de palazos de tierra, les está tirando un camión de tierra arriba".

Marcelo Bielsa da indicaciones durante la pausa de hidratación en el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

A modo de cierre, Ruglio acotó: "Supongo que Lugano, desde el gremio de los jugadores, que está bien ahí ponerse en eso, ve que hábilmente los principales responsables, que para mí no son ellos... Los jugadores tienen una cuota grande de responsabilidad, pero vivieron en un caos el último año y lo hicieron saber de todas las formas posibles, los principales responsables están quedando tapados por ellos porque hábilmente se les está tirando la tierra arriba. Que vuelvo a decir, siempre son responsables porque son los que entran a la cancha, pero todos los que estamos en el ambiente del fútbol sabemos que era imposible trabajar en esas condiciones".