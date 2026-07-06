El mensaje de Luis Suárez a Haaland tras el triunfo de Noruega en el Mundial 2026 ante Brasil que luego borró

A pesar de no disputarlo, Luis Suárez estuvo muy pendiente del Mundial 2026. Es que acompañó a Uruguay en los dos partidos que disputó en Miami, participó de un evento que realizó la Conmebol en plena competencia y en la pasada jornada fue uno de los tantos que felicitó a Erling Haaland por su rendimiento en la victoria por 2-1 de Noruega ante Brasil.

El marcador a favor de los nórdicos no solo significó una clasificación histórica a los cuartos de final, sino que además la eliminación de la Canarinha y el retiro de Neymar de la selección, lo que podría haber llevado a que el Pistolero, minutos después, borre la publicación de sus redes sociales.

"What a player. Congratulations Big Man", fue el posteo del uruguayo acompañado de emojis de pelotas de fútbol y de un robot, teniendo en cuenta el apodo de Androide que acompaña al delantero del Manchester City. "Qué jugador. Felicitaciones gran hombre", es la traducción del posteo que Suárez hizo en X.

El posteo de Erling Haaland y la respuesta de Luis Suárez. Foto: Captura.

No es la primera vez que Haaland y Suárez interactúan teniendo en cuenta que en octubre de 2022, el delantero noruego había superado la marca del Pistolero en la cantidad de partidos necesarios para marcar tres hat-tricks en la Premier League.

En ese sentido, el Pistolero estaba quinto en la tabla histórica porque precisó 71 partidos para marcar tres goles en tres partidos del fútbol inglés. Por delante tenía a Andrew Cole (65), Fernando Torres (64), Ruud Van Nistelrooy (59) y Michael Owen (48), pero finalmente todos fueron superados por Haaland porque solo necesitó ocho encuentros.

"¡Felicidades amigo! Increíble partido! El mejor número '9' en este momento", había sido el posteo de Luis Suárez en esa ocasión.

De hecho, cuando Haaland todavía jugaba en Borussia Dortmund ya habían generado un vínculo muy especial durante un cumpleaños de Benjamín, hijo de Luis Suárez quien recibió una camiseta del delantero europeo con firma incluida en la espalda.

"Crack... Muy agradecido por la camiseta autografiada para mi hijo en su cumpleaños! Gran gesto. Sigue trabajando mucho y muchas gracias una vez más!!, escribió Luis arrobando a Haaland.