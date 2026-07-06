Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Mundial

El mensaje de Luis Suárez a Haaland tras el triunfo de Noruega en el Mundial 2026 ante Brasil que luego borró

El Pistolero se expresó a través de sus redes sociales felicitando al delantero del Manchester City que, con su doblete, dejó por el camino a los norteños.

El País
El País
05/07/2026, 23:18
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Luis Suárez en Miami durante el Mundial 2026.
Luis Suárez en Miami durante el Mundial 2026.
Foto: Conmebol.

A pesar de no disputarlo, Luis Suárez estuvo muy pendiente del Mundial 2026. Es que acompañó a Uruguay en los dos partidos que disputó en Miami, participó de un evento que realizó la Conmebol en plena competencia y en la pasada jornada fue uno de los tantos que felicitó a Erling Haaland por su rendimiento en la victoria por 2-1 de Noruega ante Brasil.

Luis Suárez explicó el motivo del cambio de outfit durante el partido Uruguay-Cabo Verde por el Mundial 2026

El marcador a favor de los nórdicos no solo significó una clasificación histórica a los cuartos de final, sino que además la eliminación de la Canarinha y el retiro de Neymar de la selección, lo que podría haber llevado a que el Pistolero, minutos después, borre la publicación de sus redes sociales.

"What a player. Congratulations Big Man", fue el posteo del uruguayo acompañado de emojis de pelotas de fútbol y de un robot, teniendo en cuenta el apodo de Androide que acompaña al delantero del Manchester City. "Qué jugador. Felicitaciones gran hombre", es la traducción del posteo que Suárez hizo en X.

El posteo de Erling Haaland y la respuesta de Luis Suárez.
El posteo de Erling Haaland y la respuesta de Luis Suárez.
Foto: Captura.

No es la primera vez que Haaland y Suárez interactúan teniendo en cuenta que en octubre de 2022, el delantero noruego había superado la marca del Pistolero en la cantidad de partidos necesarios para marcar tres hat-tricks en la Premier League.

En ese sentido, el Pistolero estaba quinto en la tabla histórica porque precisó 71 partidos para marcar tres goles en tres partidos del fútbol inglés. Por delante tenía a Andrew Cole (65), Fernando Torres (64), Ruud Van Nistelrooy (59) y Michael Owen (48), pero finalmente todos fueron superados por Haaland porque solo necesitó ocho encuentros.

"¡Felicidades amigo! Increíble partido! El mejor número '9' en este momento", había sido el posteo de Luis Suárez en esa ocasión.

El mensaje de Luis Suárez a Erling Haaland.

De hecho, cuando Haaland todavía jugaba en Borussia Dortmund ya habían generado un vínculo muy especial durante un cumpleaños de Benjamín, hijo de Luis Suárez quien recibió una camiseta del delantero europeo con firma incluida en la espalda.

"Crack... Muy agradecido por la camiseta autografiada para mi hijo en su cumpleaños! Gran gesto. Sigue trabajando mucho y muchas gracias una vez más!!, escribió Luis arrobando a Haaland.

Benjamín Suárez con la camiseta de Erling Haaland.
Benjamín Suárez con la camiseta de Erling Haaland.
Foto: Captura.
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Luis SuárezErling HaalandMundial 2026

Te puede interesar