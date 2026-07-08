Emanuel Gularte dio el salto a Europa: el defensa de 28 años pasó de Peñarol al Sporting de Gijón de España

El zaguero de 28 años, Emanuel Gularte, dejó atrás su etapa en Peñarol y fue presentado este martes como nuevo jugador del Real Sporting de Gijón, club que milita en la Segunda División de España (LaLiga Hypermotion) desde 2017. En la temporada anterior terminó en el décimo escalón de la tabla de posiciones.

Es el sexto club en la carrera del defensa central formado en Wanderers, que debutó en Primera División con la camiseta del Bohemio y antes de emigrar al exterior tuvo un breve paso por Progreso. Con 22 años fue vendido al Puebla de México por una cifra cercana al millón de dólares, luego jugó un año en Querétaro (también de México) y en julio 2025 recaló en Peñarol, a préstamo desde Puebla.

Debutó contra su exequipo Progreso y su segundo partido fue el mejor: aquel clásico que el Manya le ganó a Nacional 3-0 en el Campeón del Siglo, con gol y asistencia incluidas.

Pese a aquel comienzo auspicioso, el defensor no pudo repetir un partido similar ni consolidarse en la zaga titular del equipo de Diego Aguirre en ninguno de los dos semestres, y su ciclo en Los Aromos llegó a su fin a mitad de este 2026.

Si bien la intención del Consejo Directivo aurinegro no era perder al futbolista e incluso le planteó una fórmula para que continúe en el club, Gularte declinó porque le llegó una propuesta económicamente superior.

La ficha del zaguero de 28 años aún pertenece al Puebla, que volvió a cederlo pero ahora al otro lado del océano Atlántico. Gularte dio el salto a Europa con 28 años para recalar en el Sporting de Gijón, equipo que conduce un viejo conocido suyo: el argentino Nicolás Larcamón, quien lo dirigió en Puebla entre enero 2021 y noviembre 2022.

"Mareona, ya estoy aquí. En nuestra casa, en el campo de batalla, para que juntos forjemos un nuevo capítulo. ¡Empuxa Sporting!", fueron las primeras palabras del corpulento zaguero diestro hacia los fanáticos de su nuevo club, mediante un video compartido en redes sociales. La hinchada del Sporting es conocida como "La Mareona".

En otro video presentación, Gularte expresó: "Impactado positivamente. La verdad que me deslumbró el lugar y ya siento la calidez y sobre todo el sentido de pertenencia que te generan las instalaciones, la ciudad, la gente y el estado de trabajo que pude conocer".

"Sí, me impactó, me impactó, llegar y encontrarme con mucha gente, sobre todo niños, con la camiseta del equipo. Eso genera una responsabilidad para nosotros porque sabemos que el equipo es muy seguido y hay que cargar con una historia que tiene la institución, y ser responsables y saber las obligaciones que tenemos para lograr el objetivo grupal que es ascender", agregó.

Y concluyó: "¿Un mensaje? Que vamos a dar el 100%, que voy a aportar la famosa 'garra charrúa' y que vamos a tirar para adelante, que este año va a ser hermoso".