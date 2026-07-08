El jugador de Nacional que podría salir en este mercado de pases y en qué está el interés por Guido Mainero

Nacional transita días movidos en el mercado de pases con la mira puesta en el segundo semestre y, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación, Juan Cruz de los Santos podría salir del club en este período.

“Tiene alguna posibilidad”, trasladaron sin especificar desde qué ligas del exterior han mostrado interés.

El extremo izquierdo de 23 años arribó al Bolso a fines de julio del 2025 tras su pasaje por River Plate. Tras el pacto realizado con los agentes del futbolista el club adquirió el 20% de su ficha.

Aunque todavía resta definir si efectivamente termina emigrando o no, De los Santos fue importante en la temporada 2025 anotando el 1-0 parcial en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol.

Juan Cruz de los Santos celebra su gol ante Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Cuando está a pleno desde lo físico, da muestras de su calidad, pero tanto en su primera temporada como en la actual ha tenido algunos inconvenientes musculares. En ese puesto hoy Jorge Bava tiene a disposición a Rodrigo Martínez y Tomás Verón Lupi.

Nacional en el mercado: en qué está el interés por Guido Mainero

En el sector de extremo por derecha, Nacional mantiene la expectativa en incorporar a Guido Mainero, futbolista de 31 años que juega en Platense, pero aseguran que las negociaciones se encuentran en “stand by”. ¿Cuál es el motivo? El Calamar solo está dispuesto a transferirlo por el valor de su cláusula de rescisión y el tricolor esperará a recibir dinero fresco para concretar su llegada.

Guido Mainero, extremo derecho con actualidad en Platense. Foto: guidomainero en Instagram.

En la interna son conscientes de que hay algunos cobros por ventas que ya deberían haber ingresado a las arcas de la institución, pero ante la demora en los pagos prefieren ser cautelosos antes de realizar otra erogación. “No tiene ningún avance, ni está estancado ni está hecho”, acotaron en relación a este caso.

Por otra parte, ayer por la tarde Nacional presentó a Benjamín Núñez, el lateral izquierdo de 23 años proveniente de Oriental de La Paz. Llega para competir por el puesto con Camilo Cándido y los juveniles Federico Bais y Román Clematte.

Firmó contrato hasta diciembre del 2028 y el club adquirió un porcentaje de su ficha. También confirmó la salida de Exequiel “Sapito” Mereles a Central Español.

Mientras tanto, también trabajan en resolver las salidas de Gonzalo Carneiro, Juan Pintado, Jhon Guzmán y el arquero Ignacio Suárez.

El retorno a la actividad oficial del Bolso será el próximo sábado 11 de julio cuando visiten a Danubio a las 15:00 horas en Jardines del Hipódromo por la quinta fecha del Torneo Intermedio.