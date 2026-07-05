Nacional abrochó su quinta alta en este mercado de pases y sumó al hijo de un ex Peñarol a su plantel

Nacional avanza a paso firme en el mercado de pases para la segunda mitad del año deportivo y ya entrenan como altas Bruno Zuculini, Alexis Martín Arias y Francisco Calvo, además de haber cerrado ayer la llegada del lateral izquierdo Benjamín Núñez.

Se trata de Tiziano Correa, el atacante de 21 años y actual jugador de Cerro Largo con pasado en River Plate. Es hijo de Fernando "Petete" Correa (52), exjugador de Atlético de Madrid y Peñarol.

Días atrás, cuando se lo entrevistó en medio de las negociaciones, el delantero expresó, en diálogo con Carve Deportiva, su felicidad por el interés del tricolor. "Estoy feliz, se ve que algo bien hice para llamar la atención de un cuadro grande", dijo.

Correa se formó en la cantera darsenera, el lugar donde se estrenó en Primera División, hasta que en enero del 2026 pasó a integrar el plantel del arachán, donde tenía vínculo contractual hasta diciembre del 2026.

Según pudo saber Ovación en diálogo con la dirección tricolor, el club llegó a un acuerdo con Cerro Largo para rescindir su actual vinculación y firmar por un año y medio con el Bolso.

Correa tendrá una competencia importante en su puesto con Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera como piezas más fijas, así como la presencia de Pavel Núñez.

"Ir a un cuadro así, sabes que vas a tener que pelear el puesto con jugadores de nivel muy alto, pero tratar de ayudar desde donde toque y sobre todo aprender. Los que están ahí hicieron muy buenas carreras y hay que tener la humildad de aprender", aseguró en esta misma charla con Carve.