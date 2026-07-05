Quién es y cómo juega Benjamín Núñez, la joven promesa que incorpora Nacional para el lateral izquierdo

Mientras negocia la salida de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta, Nacional avanza a paso firme en el mercado de pases y ayer llegó a un acuerdo con Oriental de La Paz para adquirir un porcentaje de la ficha de Benjamín Núñez, lateral izquierdo de 23 años que arriba como una promesa a potenciar por Jorge Bava.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el acuerdo quedó sellado a préstamo por un año y medio y ahora el entrenador Jorge Bava suma una alternativa en un sector donde ya cuenta con Camilo Cándido y los juveniles Federico Bais y Román Clematte.

Núñez destaca por su capacidad de proyectarse en ataque considerando que uno de sus principales atributos es la velocidad. Ha sido uno de los pilares del Celeste de La Paz en la Segunda División Profesional.

El nacido en Dolores es zurdo y tiene un valor de mercado de US$429.000, de acuerdo a lo que indica la conocida plataforma internacional Transfermarkt.

En la vigente temporada lleva disputados un total de 15 encuentros por la “B” donde convirtió seis goles y brindó tres asistencias.

Benjamín Núñez celebrando su gol para Oriental de La Paz frente a River Plate. Foto: orientalfcsad en Instagram.

A pesar de que las negociaciones han llegado a buen puerto entre Oriental y Nacional, Núñez integró la nómina de convocados de los paceños y fue titular en el cruce que protagonizaron este sábado por la noche contra River Plate.

Portó la cinta de capitán y volvió a demostrar su eficacia en el área rival. Cuando corrían 49 minutos de juego, llegó el centro desde la derecha y el propio Núñez se desmarcó en el primer palo para luego definir de derecha y colocar el 1-1 parcial.

Aunque no le alcanzó a los paceños, que terminaron cayendo 2-1 en el Parque Palermo, Núñez cerró una etapa en el club dentro de la cancha y se mostró agradecido. "Estoy muy contento de este paso por Oriental y a afrontar todo lo que se viene", inició en diálogo con AUFTV.

Al ser consultado acerca de cómo transitó las informaciones que lo vinculaban con Peñarol y Nacional y su posterior acuerdo con el tricolor, respondió: "Con mucha ansiedad, contento de partir a Nacional, me pone muy feliz y es algo que soñé, así que voy por eso".

Cómo juega Benjamín Núñez, la joven promesa que incorpora Nacional

Benjamín Núñez, lateral izquierdo que se incorpora a Nacional. Foto: orientalfcsad en Instagram.

El volante Manuel Monzeglio, quien se formó en el Bolso y fue campeón uruguayo, compartió plantel con Núñez en Oriental durante la temporada 2025. Cuando Ovación le preguntó acerca de sus cualidades no tardó en elogiarlo: “Tiene tremendo ida y vuelta, es bueno técnicamente, llega bastante, tiene gol y asistencia. Es bastante completo”, dijo.