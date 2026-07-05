"Es algo que soñé": Benjamín Núñez, nuevo fichaje de Nacional, se despidió de Oriental con gol y cinta de capitán

Benjamín Núñez, nuevo fichaje de Nacional, se despidió de Oriental de La Paz este sábado en la caída 2-1 frente a River Plate en el Parque Palermo por la novena jornada de la Segunda División Profesional.

El lateral izquierdo de 23 años fue titular y portó la cinta de capitán a modo de gesto del plantel por tratarse de su último partido representando a los paceños. Cuando corrían 49 minutos de juego, llegó el centro desde la derecha y el propio Núñez se desmarcó en el primer palo para luego definir de derecha y colocar el 1-1 parcial.

Aunque el Darsenero se terminó imponiendo por los goles de Inti López y Cristian Techera, para Núñez fue un partido más que especial y lo dejó claro una vez finalizado el compromiso. "Estoy muy contento de este paso por Oriental y a afrontar todo lo que se viene", inició en diálogo con AUFTV.

Al ser consultado acerca de cómo transitó las informaciones que lo vinculaban con Peñarol y Nacional y su posterior acuerdo con el tricolor, respondió: "Con mucha ansiedad, contento de partir a Nacional, me pone muy feliz y es algo que soñé, así que voy por eso".

Los detalles del acuerdo entre Nacional y Oriental por Benjamín Núñez

La gerencia deportiva del Bolso venía siguiendo desde hace tiempo el desempeño de Núñez, quien en el primer semestre registró seis goles y tres asistencias en 15 partidos disputados. Luego de las negociaciones entre las partes, acordaron la llegada del lateral a préstamo por un año y medio. Asimismo, Nacional adquirió un porcentaje de su ficha.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el objetivo con su llegada es hacer una inversión pensando en la actualidad y también en el futuro tomando en cuenta su proyección. Llega para competir por el puesto con Camilo Cándido y los juveniles Federico Bais y Román Clematte.