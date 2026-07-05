"Es algo que soñé": Benjamín Núñez, nuevo fichaje de Nacional, se despidió de Oriental con gol y cinta de capitán
El lateral izquierdo anotó el tanto de los paceños en la caída 2-1 ante River Plate en el Parque Palermo por la novena jornada de la Segunda División Profesional.
Benjamín Núñez, nuevo fichaje de Nacional, se despidió de Oriental de La Paz este sábado en la caída 2-1 frente a River Plate en el Parque Palermo por la novena jornada de la Segunda División Profesional.
El lateral izquierdo de 23 años fue titular y portó la cinta de capitán a modo de gesto del plantel por tratarse de su último partido representando a los paceños. Cuando corrían 49 minutos de juego, llegó el centro desde la derecha y el propio Núñez se desmarcó en el primer palo para luego definir de derecha y colocar el 1-1 parcial.
Aunque el Darsenero se terminó imponiendo por los goles de Inti López y Cristian Techera, para Núñez fue un partido más que especial y lo dejó claro una vez finalizado el compromiso. "Estoy muy contento de este paso por Oriental y a afrontar todo lo que se viene", inició en diálogo con AUFTV.
Al ser consultado acerca de cómo transitó las informaciones que lo vinculaban con Peñarol y Nacional y su posterior acuerdo con el tricolor, respondió: "Con mucha ansiedad, contento de partir a Nacional, me pone muy feliz y es algo que soñé, así que voy por eso".
Los detalles del acuerdo entre Nacional y Oriental por Benjamín Núñez
La gerencia deportiva del Bolso venía siguiendo desde hace tiempo el desempeño de Núñez, quien en el primer semestre registró seis goles y tres asistencias en 15 partidos disputados. Luego de las negociaciones entre las partes, acordaron la llegada del lateral a préstamo por un año y medio. Asimismo, Nacional adquirió un porcentaje de su ficha.
De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el objetivo con su llegada es hacer una inversión pensando en la actualidad y también en el futuro tomando en cuenta su proyección. Llega para competir por el puesto con Camilo Cándido y los juveniles Federico Bais y Román Clematte.
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