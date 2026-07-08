Nacional presentó a Benjamín Núñez proveniente de Oriental de La Paz; Exequiel Mereles tiene nuevo equipo

Nacional anunció este martes la llegada de Benjamín Núñez, futbolista de Oriental de La Paz que llega al club a préstamo por un año y medio. El lateral izquierdo de Dolores viene de jugar 15 partidos por el campeonato de Segunda División Profesional en lo que va de la temporada y fue una de las piezas claves en el buen año que viene haciendo el equipo.

Núñez es un lateral zurdo de 1,75 m que cuenta con un valor de mercado cercano a los 427 mil dólares según la plataforma internacional Transfermarkt. En la actual temporada con el conjunto paceño sumó un total de seis goles y tres asistencias, lo que lo puso en la mira del conjunto tricolor para reforzar la banda izquierda.

Con 23 años, el jugador proveniente de la segunda categoría del fútbol uruguayo buscará hacerse del puesto por el cual deberá competir con el experimentado Camilo Cándido y los juveniles Federico Bais y Román Clematte.

El último partido que jugó fue el pasado sábado 4 de julio cuando su equipo cayó ante River Plate por la Fase Regular de Segunda. Núñez fue titular, portó la cinta de capitán y convirtió el gol del empate 1 a 1 parcial para Oriental, aunque su equipo fue derrotado 2 a 1 en su último encuentro antes de llegar a Nacional.

Exequiel "Sapito" Mereles cedido a préstamo hasta la temporada 2027

El extremo izquierdo de Nacional, que apenas pudo sumar minutos en lo que va de la temporada con el conjunto de La Blanqueada, fue cedido a préstamo y buscará tener rodaje antes de volver para la temporada 2027. Si bien Exequiel Mereles tiene contrato con el Bolso hasta diciembre de 2028, jugará lo que resta del año a préstamo en Central Español.

Exequiel Mereles fue cedido a préstamo a Central Español hasta la temporada 2027.



¡Éxitos, “Sapito”! 💪🏼 pic.twitter.com/hB7aiwxXKT — Nacional (@Nacional) July 7, 2026

Este martes Nacional anunció que el jugador pasará a formar parte de los palermitanos que por el momento se encuentran en la sexta colocación de la Tabla Anual. Dicha posición les asegura un puesto en los playoffs para entrar a Copa Sudamericana y les aleja de los puestos de descenso, ya que se encuentran quintos en la tabla de promedios.

Asimismo, no es menor destacar que Central Español, el nuevo equipo de Mereles, está empatado en puntos con el propio Nacional: ambos tienen 31 puntos en la tabla general de la temporada.

La salida del "Sapito" se suma a la siguiente lista de jugadores que no serán tenidos en cuenta por Jorge Bava: Gonzalo Carneiro, Ignacio Suárez, Jhon Guzmán, Juan de Dios Pintado, Mauricio Vera y Nicolás López.

Nacional vs. Danubio: cuándo, a qué hora y contra quién juega en su regreso por el Torneo Intermedio

El conjunto tricolor volverá a jugar por el campeonato uruguayo, luego de la pausa por el Mundial, este sábado ante Danubio. El partido tendrá lugar en Jardines del Hipódromo y su comienzo está fijado para las 15:00.

Actualmente Nacional se encuentra segundo en el grupo B del Intermedio un punto por detrás de Deportivo Maldonado a falta de dos partidos por jugarse. En la quinta fecha frente al conjunto de la Franja deberán sumar si pretenden llegar a una posible final contra el ganador del grupo A.