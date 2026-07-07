Messi destacó la reacción de Argentina tras remontar ante Egipto: "Este grupo no baja los brazos nunca"

Lionel Messi destacó el carácter de la selección argentina tras la agónica victoria 3-2 sobre Egipto que le permitió avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. Luego de un partido en el que la Albiceleste llegó a estar dos goles abajo en el marcador, el capitán valoró la capacidad del equipo para reaccionar en los momentos más difíciles.

“Volvimos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial y todos los partidos se están dando de igual manera, muy igualado todo. Muy feliz”, expresó Messi al terminar el encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Argentina quedó contra las cuerdas cuando Yasser Ibrahim abrió el marcador a los 15 minutos y Mostafa Zico amplió la ventaja egipcia a los 67’. Sin embargo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni protagonizó una remontada memorable gracias a los goles de Cristian Romero, el propio Messi y Enzo Fernández.

El capitán argentino reconoció que el desenlace fue un alivio para todo el plantel, especialmente por la manera en que se desarrolló el partido.

“Creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0. Pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido, todavía nos quedaba tiempo y lo pudimos dar vuelta”, afirmó.

Messi también elogió el espíritu competitivo del plantel y remarcó el valor de una clasificación que parecía escaparse cuando el reloj avanzaba y Egipto mantenía la ventaja.

“La verdad que es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria. Muy feliz, muy contento de que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del pase y de lo que hacemos. Ojalá sigamos”, señaló.

Más allá de convertir el gol del empate parcial, el rosarino también vivió un momento de frustración al fallar un penal en el primer tiempo, que fue detenido por el arquero Mostafa Shobeir. Pese a ello, volvió a ser determinante para la clasificación argentina y alcanzó su octavo gol en el torneo, con el que recuperó el liderazgo en la tabla de goleadores y extendió a nueve su racha de partidos consecutivos marcando en Copas del Mundo.

Con la clasificación asegurada, Argentina espera ahora por el ganador del cruce entre Colombia y Suiza para disputar los cuartos de final, manteniendo intacto el sueño de defender el título mundial obtenido en Qatar 2022.