El insólito gol que erró Jáminton Campaz en el cruce de Colombia ante Suiza por el Mundial 2026

El cruce entre la selección de Suiza y de Colombia por los octavos de final del Mundial 2026 se definió en la tanda de penales, pero en el segundo tramo del alargue Jáminton Campaz se perdió un gol insólito que pudo haber significado la ventaja para los cafeteros.

Cuando corrían 115 minutos de juego, Granit Xhaka, capitán de los europeos, intentó despejar la pelota al borde del área propia, pero falló y le terminó dejando el gol servido al futbolista de Rosario Central, que en el mano a mano con el arquero definió por encima del horizontal.

¡¡ERA EL BOLETO A CUARTOS!!



Increíble el gol que se perdió Jaminton Campaz frente al arco de Kobel para el 1-0 de Colombia en el final del alargue. pic.twitter.com/aw3UJGcsSj — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

De inmediato se agarró la cabeza en señal de frustración por la oportunidad perdida a solo minutos del cierre del tiempo reglamentario.

La definición por penales que decretó la eliminación de Colombia del Mundial 2026

La reacción de los futbolistas colombianos tras quedar eliminados del Mundial 2026. Foto: LUKE HALES/AFP fotos.

Colombia comenzó rematando en la tanda de penales por intermedio de Juan Fernando Quintero, que remató fuerte y al medio y no falló. Granit Xhaka, capitán de los europeos, también remató con calidad y puso el 1-1 parcial.

El tiro de Dávinson Sánchez pegó en el travesaño, en la línea y salió, por lo que Suiza tenía la oportunidad de estar por primera vez en ventaja y lo logró con el gol de Zeki Amdouni.

Jáminton Campaz colocó el 2-2 para los cafateros y Manuel Akanji falló para Suiza. Sin embargo, en el remate siguiente Cucho Hernández no pudo convertir.

Cedric Itten tenía la oportunidad de volver a poner en ventaja a su selección y lo hizo, dejando al seleccionado de Yakin a solo un gol de avanzar.

Luis Díaz puso el 3-3 parcial para Colombia, pero de inmediato Rubén Vargas sentenció la serie para que Suiza se metiera entre los ocho mejores del mundo.

Con este resultado, ya quedaron definidos todos los cruces de cuartos de final del Mundial 2026, que iniciarán este jueves con el enfrentamiento entre Francia y Marruecos a las 17:00 horas en el Estadio Boston.

Los cruces de cuartos de final del Mundial 2026

La acción deportiva seguirá el viernes con España midiéndose ante Bélgica a las 16:00 en el Estadio Los Ángeles. En tanto, el sábado 11 de julio están fijados dos encuentros: Noruega ante Inglaterra a las 18:00 en el Estadio Miami y Argentina contra Suiza a las 22:00 en Kansas City.