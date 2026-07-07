Nacional goleó 7-0 a Wanderers, conquistó el Torneo Apertura y dio el primer paso hacia el Uruguayo femenino

Nacional se consagró campeón del Torneo Apertura de fútbol femenino tras golear 7 a 0 a Montevideo Wanderers. Con una contundente actuación, las tricolores se impusieron a las bohemias y se llevaron el primer título de la temporada en el Campeonato Uruguayo femenino.

Nacional ganó todos sus partidos del torneo y terminó en la primera ubicación con un total de 27 puntos en nueve partidos jugados. Además, cerraron la primera etapa del año con una diferencia de 47 goles a favor ya que marcó 18 y recibió solo uno.

En la última fecha, frente a Montevideo Wanderers, las tricolores volvieron a golear con un hat-trick de Oriana Fontán y un tanto de Sofía Olivera, Agostina Marcora, Yamila Dornelles y Jenifer Clara.

El segundo puesto del Apertura fue para Peñarol que en la última fecha venció 6 a 0 a San Jacinto. El conjunto aurinegro también ganó todos sus partidos por el primer torneo del año, excepto el de la primera fecha en el que fueron goleadas 3 a 0 por Nacional. A causa de esa derrota, terminaron el campeonato con 24 puntos, a tres unidades de las tricolores que se terminaron consagrando campeonas.

El formato del Campeonato Uruguayo femenino: cómo sigue para lo que resta del año

El Campeonato Uruguayo comenzó con una Fase 1 que cuenta con un Torneo Apertura y luego un Torneo Clausura. En estos campeonatos juegan todos contra todos en dos ruedas (una de Apertura y otra de Clausura) y cada certamen tiene a un campeón. Los vencedores del Apertura y Clausura se enfrentarán entre sí y de allí saldrá el campeón de la Fase 1.

Con los puntos obtenidos en ambos torneos se definirá la Tabla Anual que será clave para la Fase 2. Es que esta segunda parte dividirá los 10 equipos en dos grupos —al igual que ocurría en la temporada 2025— los cinco mejores (1° a 5°) de la Tabla Anual jugarán por la Serie de Campeonato y los cinco peores (6° a 10°) la Serie de Honor en otro certamen, ambos a una rueda.

Los dos últimos de la Serie de Honor descenderán directamente a la Segunda División. El mejor de la Serie de Campeonato se asegurará un lugar en la final de la Fase 3, mientras que su rival saldrá de los cruces de playoffs entre 2° vs. 4° y 3° vs. 5°. De esa final saldrá el campeón de la Fase 3.

Luego de todo ese recorrido llegará la gran final del Campeonato Uruguayo 2026 donde se medirán el campeón de la Fase 1 frente al campeón de la Fase 3.