¡Con eso no se juega! La broma de Rice y Stones a Thomas Tuchel en el vestuario de Inglaterra en el Mundial

Los cruces de cuartos de final del Mundial 2026 están definidos y hay grandes candidatos al título en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos, que se quedó sin sus tres anfitriones en la fase de octavos de final. Los canadienses cayeron ante Marruecos, Bélgica superó sin mayores problemas a los Yanks e Inglaterra, en el duelo más peleado de estos tres, venció al Tri en el estadio Azteca.

Fue 3-2 para los Tres Leones que van en busca del segundo título de su historia luego de perder las últimas dos finales de la Eurocopa y haberse coronado por última vez en el Mundial que organizaron hace 60 años, en 1966. Los dirigidos por Thomas Tuchel se han mostrado resilientes en varios partidos del torneo hasta ahora como frente a Croacia (4-2) y ante México. Una de las claves es el buen clima en el grupo y quedó demostrado con una broma que Declan Rice y John Stones decidieron hacerle al entrenador tras haber conseguido la clasificación al cuadro de los ocho mejores.

Inglaterra, que debutó con una victoria ante los croatas, empató sin goles ante Senegal y le ganó 2-0 a Panamá, dejó por el camino a RD Congo (2-1) en dieciseisavos de final y no la tuvo nada fácil para eliminar a México.

A pesar de que los Treso Leones comenzaron en ventaja gracias a un doblete de Jude Bellingham, Julián Andrés Quiñones descontó antes del descanso y le dio algo de esperanza al Tri, que vio un camino a la remontada cuando Jarrell Quansah se fue expulsado a los 54 minutos dejando a Inglaterra con uno menos.

A pesar de la roja, los de Tuchel recuperaron la ventaja y apareció Harry Kane, el capitán, para convertir en gol un penal que le habían cometido a Anthony Gordon. Por la misma vía, descontó a los 69’ Raúl Giménez y el vilo se mantuvo hasta el final, pero la clasificación fue para los Tres Leones que festejaron con una broma que le puso los pelos de punta a su entrenador.

¡Con eso no se juega! La broma de Declan Rice y John Stones a Thomas Tuchel

El entrenador, que dejó fuera de la lista para la Copa del Mundo a futbolistas como Cole Palmer, Phil Phoden y Harry Maguire, manifestó en su momento que no es necesario elegir a los mejores, si no conformar un gran equipo. Y por el clima que hay en el vestuario, lo ha conseguido.

En medio de los festejos por la clasificación a cuartos de final tras vencer a México, entre Declan Rice y John Stones se pusieron de acuerdo para jugarle una broma al entrenador. Stones fingió una lesión grave en su hombre y Rice llamó al “jefe”. "¡El hombro, el hombro!" y enseguida Tuchel cambió sus gestos de felicidad por unos de genuina y extrema preocupación, quedó congelado. Al notarlo, y al ritmo de la canción con la que festejaban, John Stones hizo un paso de baile con el mismo brazo en el que había fingido la lesión y el entrenador los felicitó por la broma.

Gran clima de grupo en Inglaterra, que se jugará su lugar entre los cuatro mejores del Mundial cuando enfrente el próximo sábado a Noruega, que viene de eliminar a Brasil, por los cuartos de final del Mundial en Miami.