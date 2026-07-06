El jugador de Nacional que está realizando una muy buena pretemporada e ilusiona para el segundo semestre

Maximiliano Silvera llegó a Nacional para el inicio del 2026 y todos los flashes apuntaron a él. El hecho de pasar de Peñarol a Nacional no pasó desapercibido y era evidente que todo lo que haga -o deje de hacer- iba a llamar la atención de propios y extraños.

El primer semestre del delantero surgido en Cerrito tuvo altibajos. Marcó tres goles y dio dos asistencias en 16 partidos, pero también es una realidad que se perdió un total de 10 encuentros por lesiones musculares.

Borrón y cuenta nueva es lo que parece hacer Maximiliano Silvera de cara al segundo semestre donde afrontará el Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, la Copa AUF Uruguay y sobre todo la Copa Sudamericana, un torneo internacional donde el Bolso buscará tener una actuación destacada.

Lo cierto es que la pretemporada que viene realizando el Bolso bajo las órdenes de Jorge Bava le ha sentado muy bien al delantero que marcó dos goles en los amistosos que disputó su equipo.

Maximiliano Silvera festeja su primer gol con la camiseta de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Primero jugó para el equipo alternativo que paró el entrenador ante Juventud de Las Piedras donde fue victoria 1-0 para Nacional siendo de Maxi Silvera el único tanto, mientras que también anotó en el triunfo por 2-1 ante Bella Vista en un duelo donde el gol restante fue en contra de los papales.

El sábado, en un nuevo movimiento del tricolor, Nacional venció 2-1 a Boston River, aunque en este caso los goles fueron de Bruno Zuculini y Maxi Gómez. De todas maneras, Silvera está en racha y para Bava siempre es positivo.

Nacional y su quinta incorporación

Nacional avanza a paso firme en el mercado de pases para la segunda mitad del año deportivo y ya entrenan como altas Bruno Zuculini, Alexis Martín Arias y Francisco Calvo, además de haber cerrado ayer la llegada del lateral izquierdo Benjamín Núñez.

Se trata de Tiziano Correa, el atacante de 21 años y actual jugador de Cerro Largo con pasado en River Plate. Es hijo de Fernando "Petete" Correa (52), exjugador de Atlético de Madrid y Peñarol

Días atrás, cuando se lo entrevistó en medio de las negociaciones, el delantero expresó, en diálogo con Carve Deportiva, su felicidad por el interés del tricolor. "Estoy feliz, se ve que algo bien hice para llamar la atención de un cuadro grande", dijo.

Correa se formó en la cantera darsenera, el lugar donde se estrenó en Primera División, hasta que en enero del 2026 pasó a integrar el plantel del arachán, donde tenía vínculo contractual hasta diciembre del 2026. Este año anotó cinco goles y brindó dos asistencias en 19 encuentros.

Según pudo saber Ovación en diálogo con la dirección tricolor, el club llegó a un acuerdo con Cerro Largo para rescindir su actual vinculación y firmar por un año y medio con el Bolso.