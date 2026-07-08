Ruglio cargó sobre Bielsa: "La AUF lo está blindando y rompió todo un proceso de juveniles y fútbol local"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, volvió a referirse a la selección uruguaya y fue especialmente crítico con el entrenador Marcelo Bielsa, a quien responsabilizó por la forma en que explicó la eliminación celeste en el Mundial 2026.

Además, salió en defensa de Nahitan Nández, con quien mantiene una estrecha amistad, y reveló que incluso le envió el audio de sus declaraciones para evitar que sus palabras fueran sacadas de contexto.

El dirigente aseguró que, a su entender, "el 90% de las cosas que están saliendo son mentiras" y apuntó directamente contra Bielsa por la conferencia que brindó tras la eliminación de Uruguay.

"El técnico de la selección dio una conferencia para limpiarse él y para ensuciar a los jugadores, y lo hizo a propósito. Cuando se pierde una selección pierden el presidente, los directivos, el técnico y los jugadores. No nos limpiamos unos a otros porque ahí se rompe toda la estructura", afirmó.

Ruglio hizo referencia a algunas frases utilizadas por Bielsa sobre el funcionamiento del plantel y consideró que representaron una falta de respeto hacia los futbolistas.

"No hay que ser muy lúcido para darse cuenta. Cuando decís que los jugadores no querían charlas de más de diez minutos o que no querían entrenar en dos grupos, los estás dejando mal. Me pareció una falta de respeto gigantesca."

En ese sentido, sostuvo que el entrenador no asumió públicamente su cuota de responsabilidad por el rendimiento del equipo.

"Dijo que el fútbol es hermoso porque cuando se cometen errores en el arco o no se hacen goles se pierde, pero no dijo que cuando el técnico arma mal una defensa o un ataque también. Él era el técnico y también tenía responsabilidades", remarcó.

El presidente aurinegro insistió en que sintió la necesidad de salir públicamente a respaldar a Nández, quien, según explicó, eligió no responder para proteger al grupo.

"Como quiero mucho a Nahitan, me dolió mucho ver cómo se les tiraba tierra a jugadores que se entregaron. Él no habló porque entendió que hacerlo podía perjudicar a sus compañeros que estaban jugando un Mundial. Se tragó la bronca por el bien del grupo", expresó.

Por último, Ruglio cuestionó el respaldo que, según su visión, recibe Bielsa dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

"Me pareció que la AUF lo está blindando, cuando justamente fue quien rompió todo un proceso de juveniles y de fútbol local. Por eso sentí que tenía la libertad de defender a un amigo que eligió mantenerse en silencio, aunque yo sí podía decir lo que pensaba", concluyó.