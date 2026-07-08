El polémico gesto del entrenador egipcio en el partido contra Argentina: qué significa y por qué lo hizo

El triunfo de Argentina por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas del torneo. En medio de las protestas por las decisiones arbitrales, el entrenador egipcio Hossam Hassan levantó sus brazos y los cruzó formando una “X”, un gesto que rápidamente despertó interrogantes porque desde 2024 fue adoptado oficialmente por la FIFA como la señal para denunciar incidentes de racismo durante un partido.

La escena ocurrió en un momento de máxima tensión. Egipto había llegado a estar 2-0 arriba y parecía encaminado a una histórica clasificación, pero Argentina reaccionó sobre el final con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para dar vuelta el resultado y avanzar a los cuartos de final.

El cuerpo técnico egipcio cuestionó varias decisiones del árbitro francés François Letexier. La principal fue la anulación del segundo gol de Mostafa Zico, invalidado luego de la intervención del VAR por una infracción cometida al comienzo de la jugada. También reclamó un penal sobre Mohamed Salah por una acción de Cristian Romero que el juez decidió no revisar.

Precisamente esa recuperación de Romero derivó en la jugada del gol de la victoria argentina, lo que desató una fuerte reacción en el banco de suplentes. Letexier amonestó a varios integrantes del cuerpo técnico y expulsó al entrenador de arqueros, Saafan Elsaghir, mientras Hassan realizaba el llamativo gesto de la “X”.

La FIFA incorporó oficialmente esta señal durante su Congreso de 2024 como parte del protocolo para combatir el racismo. Futbolistas, entrenadores, integrantes de los cuerpos técnicos e incluso los árbitros pueden utilizarla para alertar sobre un presunto acto de discriminación racial. Si el gesto activa el protocolo, el árbitro puede detener el partido, suspenderlo temporalmente o incluso darlo por terminado si la situación persiste.

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Hossam Hassan hizo la señal para denunciar un acto de racismo, tras el 3-2 de Argentina. Se trata de un gesto universal que denuncia episodios de racismo y que ya fue usado en otros partidos.



La señal fue aprobada por la FIFA en 2023.



El árbitro francés,… — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) July 7, 2026

Sin embargo, en este caso no hubo ninguna activación del protocolo. La FIFA no informó incidentes racistas durante el encuentro y el árbitro tampoco realizó ninguna acción vinculada a ese procedimiento. Además, la Federación Egipcia de Fútbol emitió un comunicado cuestionando exclusivamente el uso del VAR y las decisiones arbitrales, sin denunciar episodios de discriminación.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Hassan reforzó esa postura. “Fuimos tratados injustamente hoy. Hemos sufrido una injusticia”, afirmó. El entrenador sostuvo que a su equipo le correspondía un penal, criticó la anulación del gol de Zico y aseguró que “no hubo respeto ni juego limpio”. Incluso declaró que, cuando regrese a su país, no volverá a ver partidos de este Mundial.

Por ese contexto, la interpretación es que el entrenador utilizó la “X” como una forma simbólica de expresar su descontento con el arbitraje y no para denunciar un episodio de racismo, aunque ese sea el significado oficial que la FIFA le asignó al gesto desde 2024.