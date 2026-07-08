Argentina iba perdiendo 2 a 0, se cortó la luz y una radio a pilas de hace 20 años les salvó la emoción

Un grupo de personas que se encontraba viendo el partido de Argentina contra Egipto por los octavos del final del Mundial 2026 sufrió un corte de luz cuando faltaban alrededor de 20 minutos para que terminara el encuentro, lapso en el que el combinado dirigido Lionel Scaloni remontó un 2-0 sellando la victoria albiceleste ante la selección del país africano.

Según difundió el medio argentino Todo Noticias (TN) el hecho ocurrió en Patricios, un pueblo ubicado en la provincia de Buenos Aires que tiene menos de 1.000 habitantes.

Para la fortuna de estas personas, en la casa donde estaban viendo el partido se encontraba una radio a pilas de hace más de 20 años, a través de la que pudieron seguir el partido minuto a minuto sin perderse la emoción.

Un muerto en Argentina durante los festejos tras triunfo ante Egipto

Un hombre de 46 años murió este martes en la ciudad de Cañuelas en el marco de los festejos por la victoria de la selección de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La víctima recibió un piedrazo en la cabeza procedente de un disturbio ocasionado en el cruce de las calles Libertad y 25 de Mayo, según informó InfoCañuelas.

El fallecido fue identificado como Franco Depauli. Los familiares contaron al medio local que, al advertir los disturbios, el hombre decidió ir a buscar algo al baúl de su auto y que, en ese momento, recibió el piedrazo. Según detallaron, inmediatamente cayó inconsciente. El golpe le provocó una marca en la frente.

Tras el incidente, Depauli fue trasladado por sus familiares al hospital Ángel Marzetti. Sin embargo, cuando llegó al centro de salud ya había muerto por el traumatismo en el cráneo.

A través de las cámaras de seguridad del municipio, la Policía logró identificar a un sospechoso. Como consecuencia, pasadas las 18, fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien sería el presunto responsable de haber lanzado el objeto que dio en la cabeza de Depauli.

El joven tendría antecedentes penales por robo y ahora enfrentará una causar que fue caratulada como el delito de “homicidio simple”.

Luego de conocerse la noticia de la muerte de Depauli, se difundió un video grabado en el marco de los festejos realizados en Cañuelas por la victoria de la selección argentina ante Egipto.