México anunció a Rafael Márquez como su entrenador camino al Mundial 2030 que tendrá un partido en Uruguay

La Federación Mexicana de Fútbol anunció este miércoles a una de las mayores leyendas de la historia de su selección, Rafael Márquez, como nuevo seleccionador rumbo al Mundial 2030 que tendrá al menos un encuentro en territorio uruguayo.

En un comunicado, el organismo hizo oficial algo acordado desde el 1 de agosto de 2024, cuando presentó a Javier "Vasco" Aguirre como entrenador hasta el Mundial 2026, en el que el Tri fue eliminado en los octavos de final.

La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

"La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo del último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la selección nacional de México", explica la nota.

Como entrenador, comenzó en las categorías de formación del Real Alcalá y estuvo en el Barça Atlètic. En la cantera del conjunto catalán dirigió un total de 82 partidos en los que consiguió 40 triunfos, 21 empates y 21 derrotas.

La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición.



Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa.



¡Vamos juntos! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/E7boV2UjX5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

En el Mundial 2026, integró el cuerpo técnico azteca como auxiliar técnico de Javier Aguirre en el proceso rumbo a la Copa del Mundo. "Es un entrenador bien preparado y tiene un gran número de jóvenes talentosos a su disposición; ojalá supere lo que hice yo", dijo el pasado domingo 'el Vasco' Aguirre, al dar por hecho que Márquez sería su sustituto, como se había acordado.

La Federación reconoció a Aguirre por su compromiso, liderazgo, profesionalismo y por el "legado de trabajo, identidad y competitividad que fortalece las bases para la siguiente etapa del representativo nacional".

En su tercera etapa como seleccionador, Aguirre dirigió 37 partidos, con 22 victorias, nueve empates y seis derrotas; 59 goles a favor y 28 en contra. Además, bajo su dirección, México conquistó el año pasado la Nations League de la Concacaf, la Copa Oro y consiguió un gran nivel de juego en el actual Mundial a pesar de ser eliminado por Inglaterra en los octavos de final.

Rafael Márquez: leyenda de la selección mexicana desde su etapa como jugador

Márquez es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia, jugó cinco mundiales y como defensa fue un líder del equipo nacional que ganó la Copa Confederaciones 1999 y dos veces la Copa Oro.

Formado en el Atlas mexicano, con el Mónaco conquistó la Ligue 1 de Francia en la temporada 1999-2000. Luego pasó al Barcelona de LaLiga, con el que obtuvo dos títulos de la UEFA Champions League, cuatro Ligas de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Además, el zaguero vistió las camisetas del New York Red Bulls de la MLS y el Hellas Verona de la Serie A de Italia, antes de regresar a México con el León y con los Rojinegros que lo formaron, equipo donde se retiró.

Con información de EFE