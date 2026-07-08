“¡Tenela!”: la reacción del Cholo Simeone antes del gol del triunfo de Argentina y porqué hicieron lo contrario

Argentina se metió en cuartos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y enfrentará a Suiza el próximo sábado a las 22:00 en Kansas City. Que el último campeón esté entre los ocho mejores de la Copa del Mundo no sorprende, pero la realidad es que la albiceleste tuvo que sufrir mucho ante Egipto para clasificar y el partido, con una remontada épica, dejó muchas perlitas y reacciones como la del Cholo, Diego Simeone justo antes del tercer gol que le dio el triunfo a los dirigidos por Lionel Scaloni.

A los 15 minutos del partido Yasser Ibrahim, de cabeza, abrió la cuenta y empezó a poner en problemas a Argentina que se fue al descanso perdiendo y con un hat-trick de enormes atajadas del arquero Mohamed Shobeir, entre las que estuvo contenerle un penal a Lionel Messi.

Para el complemento, la albiceleste arriesgó y quedó mano a mano en defensa con tal de ir a buscar el empate ante una selección africana que solo se defendía, pero que a los 67 minutos, comandados por Mohamed Salah, sacó un excelente contragolpe que terminó definiendo Mostafa Ziko para el 0-2 parcial que se mantuvo hasta 11 minutos antes del final.

Fue entonces que comenzó la remontada. Un centro de Messi encontró un potente cabezazo de Cristian Romero y solo cuatro minutos más tarde el propio capitán de la albiceleste puso el empate con una volea que quemó las manos del arquero dentro del área. Después de que todo pareciera perdido, Argentina había encontrado el empate que aseguraba el alargue.

Pero quisieron más. La albiceleste siguió mano a mano en defensa, incluso Leandro Paredes hizo un cierre brutal cuando tres egipcios atacaban con opción de pase. Hasta que Argentina finalmente tuvo un contragolpe y la oportunidad de pagarle a Egipto con la misma moneda.

En los palcos se encontraba Diego Simeone y tuvo una reacción muy particular. El Cholo, que está acompañando a su hijo Giuliano Simeone, que forma parte del plantel, es considerado un entrenador bastante conservador y, en el momento en que la pelota pasó de Julián Álvarez a Lautaro Martínez para encabezar el contragolpe, su instinto lo delató.

“¡Tenela, telela!”, gritó el Cholo Simeone, que fue captado por las cámaras de la transmisión, e incluso hizo un gesto de calma con las manos. Pero Martínez tuvo otra idea dentro de la cancha, buscó el tercero y llegó con un gran centro para Enzo Fernández y un cabezazo a la red que hizo delirar a todos los argentinos. Obviamente, incluido al Cholo.

La réaction de Diego Simeone au but de la victoire de l'Argentine. 🇦🇷 pic.twitter.com/GFoPsHUaRg — FAN INTER-MESSI (@FANFOOTMESSI) July 8, 2026

“Se dieron cuenta solos”: Scaloni comentó por qué Argentina fue a buscar el triunfo en los 90’

No solo Diego Simeone, si no muchos equipos, jugadores y espectadores, se habrían conformado con el empate y el alargue después de haber visto como la clasificación parecía esfumarse minutos antes. Pero Argentina siguió la inercia positiva y Lionel Scaloni, su entrenador, lo explicó en conferencia de prensa.

“Hay momentos en un partido en los que la táctica, la estrategia y todo lo demás quedan de lado. Y cuando ves que va todo para tu lado, como no iba hasta el 0-2, pero cuando sentís que la inercia es positiva, ahí vas a romper. Además ellos lo huelen, lo perciben”, analizó el entrenador.

“Con el cuerpo técnico muchas veces hablamos de esos equipos que, cuando reciben un gol, da la sensación de que el arco los atrae, como si hubiera una aspiradora que chupara la pelota y va a entrar, que te haces el gol en contra. Después del 2-2, esa fue exactamente nuestra sensación. Había que terminarlo antes de que termine el tiempo reglamentario porque veníamos de inercia positiva. Éramos un equipo que ya no veíamos dónde estaba el 5 rival, el 8. Y vamos, vamos, vamos”, explicó el entrenador y se rindió ante la exhibición de su equipo.

“Yo soy un convencido de que el fútbol esto. Después está bueno ver quién va con el 5, quién salta a este al otro, pero si tenés todo eso y no tenés el amor propio que tuvimos hoy… El equipo creyó después del empate, no tuve que decirles sigamos, se dieron cuenta solos”, manifestó.