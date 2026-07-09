La maldición de los entrenadores extranjeros: dos van por romper una racha inédita en los Mundiales

Rudi García, francés dirigiendo a Bélgica, y Thomas Tuchel, alemán entrenando a Inglaterra, intentarán romper una barrera que perdura desde los inicios de la Copa del Mundo. Ningún DT logró alzar el trofeo con una selección extranjera y si bien hubo dos casos que estuvieron muy cerca de ser excepción, esta edición del Mundial puede cambiar la tendencia si alguna de estas dos selecciones se consagran campeonas.

26 comenzaron la carrera, pero ya los locales tomaron la ventaja tras la disputa de los octavos de final, donde rompieron la paridad con la que entraron a dicha instancia. La estadística ha sido tan abrumadora de los entrenadores de la casa, que hace 48 años no hay ni siquiera un DT finalista, desde que el austríaco Ernst Happel llevó a Países Bajos a la final de 1978.

El entrenador había hecho su nombre en tierras neerlandesas, cuando tocó el cielo con Feyenoord en 1970, con quien fue campeón de Europa, de la Intercontinental y luego de Países Bajos meses después.

El otro caso es el del inglés George Raynor, que estuvo en la época más gloriosa de Suecia, al mando de la selección. Pero para llegar a la final del Mundial de 1958, donde su selección fue anfitriona, pasó por un largo recorrido, tomando la selección olímpica en 1948, con quien fue campeón y luego se subió al último escalón del podio en el Mundial de Brasil 1950 y en los Juegos Olímpicos de 1952.

Rudi García, entrenador de Bélgica en el Mundial 2026. Foto: AFP.

El caso de García en Bélgica sería inédito no solo por el simple hecho de ser extranjero, sino porque además no tuvo relación con el país hasta inicios de 2025, cuando asumió en la selección. Sabido es que Tuchel marcó su nombre en Chelsea donde fue campeón de Europa y del Mundo.

Los otros que van por un récord son Lionel Scaloni y Didier Deschamps. El argentino y el francés van por el récord que ostenta en soledad el italiano Vittorio Pozzo, hace 88 años, el único DT que ganó dos Copas del Mundo.