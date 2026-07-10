Quíntuple asesinato en Villa García: víctimas tendrían vínculo con la banda criminal “Los Suárez”

La Policía investiga este viernes un quíntuple asesinato en Villa García (Montevideo), supo El País con base en fuentes del Ministerio del Interior. El hecho ocurrió en el km 21 de la ruta 8. Las víctimas, una adolescente de 14 años, dos jóvenes de 18 años, otro de 28 y una mujer de 32 eran todos integrantes de una misma familia. Se trataría de integrantes de "Los Suárez", grupo criminal que estaba emplazado en Villa Española.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir El País en el lugar del ataque, los tres hombres eran hermanos y la mujer era la madre de la adolescente de 14 años.

Según información primaria, ingresaron reiterados llamados al servicio de emergencia advirtiendo por disparos de arma de fuego, y agregaron "que habría cuatro fallecidos". Al llegar al lugar señalado, la Policía encontró a cuatro personas muertas y dos personas heridas de arma de fuego. Una de las heridas era la adolescente de 14 años, quien fue trasladada al Hospital Pereira Rossell, pero murió en el camino.

El Ministro del Interior, Carlos Negro, se dirigió al lugar del ataque junto a otros jerarcas del Ministerio del Interior y minutos después se retiró sin hacer declaraciones. También está presente la fiscal Silvana Mastroianni.

Policía Republicana en el operativo por cuádruple homicidio en Villa García Foto: Agustín Carballo/el País

Jerarcas del Ministerio del Interior en operativo por cuádruple homicidio en Villa García Foto: Agustín Carballo/El País

Ataque a balazos derivó en la muerte de una mujer de 37 años

Horas antes, la Policía informó de un ataque a balazos que derivó en el fallecimiento de una mujer de 37 años en la zona de Villa García, en el noreste de Montevideo, a pocas cuadras del estadio Campeón del Siglo. Los investigadores intentan determinar si la mujer quedó en medio de un enfrentamiento entre personas que eran ajenas a ella.

Información policial a la que accedió El País indica que el crimen ocurrió sobre las 21:25 horas de este miércoles en Camino Mangangá y Román de Acha. "La víctima falleció tras recibir disparos de arma de fuego", indicaron desde la Jefatura de Montevideo, y agregaron que "la investigación se encuentra a cargo del Departamento de Homicidios bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de Tercer Turno".

Alfredo Clavijo, jefe de Policía de Montevideo, declaró en rueda de prensa que aún es muy temprano para saber lo que ocurrió pero "se recogió evidencia" y "está bastante avanzada la investigación" en búsqueda de identificar a los responsables. Todavía "no se puede establecer" si la mujer quedó en medio de un enfrentamiento.

Información consignada por Telemundo (Teledoce) indica que la mujer de 37 años iba caminando junto a sus dos hijas menores de edad, con quienes había salido a hacer compras, por Camino Mangangá cuando llegó al pasaje José Alonso. Allí se registró un enfrentamiento a balazos entre dos personas que iban en moto y una que iba a pie y uno de los disparos hirió a la víctima. Según este mismo relato, una de las hijas, de 14 años, corrió hasta la Escuela Técnica Villa García, que queda a unos cien metros de la zona del conflicto, y pidió que alguien llamara a la Policía.