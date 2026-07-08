Nueva balacera en el barrio Marconi: ocurrió a dos cuadras de donde un hombre fue asesinado

Falleció el hombre de 39 años que había sido atacado a balazos durante la noche del martes en el barrio Marconi de Montevideo. El hombre se encontraba en estado grave tras la agresión y había sido trasladado a un centro asistencial.

Según informó este miércoles Subrayado (Canal 10) y confirmó El País en base a fuentes policiales, el hombre murió sobre las 23:30 del martes.

Qué se sabe del ataque

El hombre fue baleado el martes en las inmediaciones de Salustio y Francisco de Salazar y Morales, en el barrio Marconi.

Las autoridades acudieron al lugar sobre las 18:45 horas tras registrar los disparos mediante el sistema ShotSpotter -tecnología que se encarga de detectar y localizar disparos- donde encontraron al hombre, que presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció. En el lugar trabajó Policía Científica, que incautó vainas calibre 9 milímetros y otros elementos.

Algunas de las vainas encontradas en el lugar. Foto: captura Subrayado (Canal 10).

Otra balacera en Marconi a dos cuadras de donde el hombre fue atacado

Este miércoles ocurrió otra balacera en el barrio Marconi. Sobre las 16:00 horas, personal policial concurrió a la intersección de Wellington y Rambla Costanera tras una alerta del sistema ShotSpotter.

Según informó Subrayado y confirmó El País con fuentes policiales, en el lugar se encontraron varias vainas calibre 9 milímetros.

En esta oportunidad, no se registraron personas lesionadas ni otros daños. El hecho está bajo investigación.

Frustran intento de hurto en Fundación Teletón

La Policía atrapó a un hombre de 37 años que intentó robarse los caños de cobre del sistema de aire acondicionado del local de la Fundación Teletón ubicado en el barrio del Prado, según informó el pasado martes la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado.

El intento de hurto tuvo lugar durante la madrugada de este martes en la intersección entre las calles Carlos Brussa y María Eugenia Vaz Ferreira, donde funciona el local de la Fundación Teletón. De acuerdo a la información policial, el Centro de Comando Unificado recibió una alerta por un hurto en proceso en el lugar y envió efectivos policiales a la zona.

Local de la Fundación Teletón en el Prado. Foto: Google Maps.

Cuando el sospechoso advirtió la presencia de la Policía, decidió descartar los caños de cobre que había robado e intentar darse a la fuga, pero fue atrapado y detenido a pocos metros del local de la Teletón. La Policía también logró recuperar los objetos hurtados.

El detenido fue conducido ante la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.