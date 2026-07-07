Policía de Río Negro indaga posible intoxicación con monóxido de carbono tras dos muertes en Fray Bentos

La Jefatura de Policía de Río Negro se encuentra investigando el hallazgo del cuerpo de un hombre de 70 años dentro de su casa en Fray Bentos. Junto a él fue encontrada con vida una mujer de 57 años, que posteriormente falleció.

De acuerdo a lo que informó la dependencia policial en un comunicado, el pasado lunes el Centro de Comando Unificado (CCU) recibió un llamado por el 911 donde una mujer alertaba de que hacía días no veía a su vecino en los alrededores de la calle Hudges.

Tras el llamado, personal policial concurrió a la casa donde constataron el cuerpo sin vida del hombre de 70 años, así como a la mujer, que contaba con signos vitales y fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial, donde falleció.

En el lugar trabajó Policía Científica para determinar qué fue lo que causó las muertes. En ese sentido, las autoridades no descartan que ambos hayan fallecido por la inhalación de monóxido de carbono.

La Fiscalía Letrada de 2do Turno se encuentra a cargo de la investigación.

Camiones de bomberos trabajando en incendio. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Investigan la muerte de un hombre tras un incendio en su casa en Flor de Maroñas

Un hombre murió el pasado lunes en un incendio que tuvo lugar en las calles Maestra Juana Manso y Manuel Acuña del barrio Flor de Maroñas en Montevideo.

Según informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de la Dirección Nacional de Bombero s , el fallecido es un hombre de 70 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de su casa, luego de que personal de Bomberos acudiera al lugar y apagara las llamas.

Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación.