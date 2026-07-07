Hombre de 64 años se encuentra grave tras ser atacado a balazos desde un auto en Flor de Maroñas

Un hombre de 64 años se encuentra internado en estado grave tras ser atacado a balazos este martes en el barrio Flor de Maroñas de Montevideo.

El individuo se encontraba junto a su pareja en el cruce de Pedro Sáenz de Zumarán y Ricardo Palma, cuando sobre las 12:00 horas un auto -en el que viajaban dos personas- pasó a su lado y desde el interior del vehículo efectuaron los disparos.

Tras el ataque, el hombre fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial, donde permanece en estado delicado, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales.

De acuerdo a lo que informó Telemundo, en el lugar se encontraron varios casquillos de bala. El crimen está siendo investigado.

Casquillos de balas hallados en la escena. Foto: captura Telemundo.

Ataque a balazos en el barrio Colón

Un hombre murió y otro quedó gravemente herido tras recibir un ataque a balazos en el barrio Colón en la madrugada de este martes, confirmaron a El País fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

El hecho ocurrió sobre las 00:25 de este martes, entre las calles Besnes e Irigoyen y Carlos Pacheco. Según la información policial, cuando los funcionarios llegaron al lugar uno de los hombres ya se encontraba sin vida y tenía un disparo en el pecho.

Patrullero de Policía Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

El otro hombre, que tenía un disparo el el tórax, fue trasladado de emergencia al Hospital Saint Bois. Según informó Subrayado (Canal 10), posteriormente fue trasladado al Hospital de Clínicas.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos trabaja en la investigación. La Fiscalía dispuso pericias en la zona del ataque y recolección de las imágenes de las cámaras de seguridad.