Comienza la capacitación al personal policial que conducirá los vehículos militares blindados

El Ministerio del Interior anunció que este lunes comienza la capacitación del personal policial que se encargará de conducir los vehículos militares blindados que prestó el Ministerio de Defensa. El ministro del Interior, Carlos Negro, concurrirá al Batallón de Infantería Mecanizado N° 15, en Florida, donde se capacitará a los primeros efectivos.

Según informó el Ministerio del Interior, en esta primera etapa serán formados 18 efectivos de la Guardia Nacional Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) y la Jefatura de Policía de Montevideo.

El acuerdo entre ministerios por vehículos blindados para patrullar

El Consejo de Ministros autorizó el acuerdo entre el Ministerio del Interior y Defensa para el préstamo de hasta 12 vehículos blindados que se usarán para patrullar barrios afectados por el crimen organizado. Presidencia divulgó el texto del acuerdo que prevé que la cartera que encabeza Sandra Lazo capacite a los policías que conducirán estos vehículos especiales.

Uno de los nuevos blindados Mamba MK7 donados por EE.UU. en desfile militar por el 199 aniversario de la Declaratoria de la Independencia, en Florida. Foto: Ignacio Sánchez

El acuerdo establece que, una vez puesto en vigencia, el Ministerio del Interior está comprometido a mantener los vehículos en condiciones y repararlos, a su costo, si fueran dañados, incluso si estos daños fueran generados por terceros, a solventar los gastos de combustibles y lubricantes, a prever su seguridad y a devolverlos anticipadamente "de existir razones de fuerza mayor o caso fortuito que obliguen al Ministerio de Defensa Nacional a exigir la devolución".

El contrato va a entrar en vigencia desde la fecha de su suscripción y culminará a los seis meses, aunque puede ser extendidos por el mismo lapso varias veces hasta que finalice el periodo de gobierno, el 1° de marzo de 2030. El convenio puede rescindirse si se constata que alguna de las partes cumplió sus obligaciones y, ante la notificación de esta, no rectifica su error (ya sea acción u omisión).

La autocrítica de Pereira por los blindados: "Tuvimos que reexplicar 30 veces"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, negó que la decisión de usar vehículos blindados militares para el patrullaje policial en zonas de Montevideo con altos índices de criminalidad represente una militarización de la seguridad pública y aseguró que, si así lo hubiera entendido, habría renunciado a su cargo y estaría "protestando en la calle". De todas formas, lamentó que el oficialismo explicó "tan mal" el tema que lo tuvo que "reexplicar como 30 veces".

Al respecto de este patrullaje con unidades militares que en principio serán conducidas por policías y eventualmente por soldados que pasen en comisión al Ministerio del Interior, Pereira aseguró que le preocupa que "la izquierda no pierda contacto con quien representa, que no pierda cuál es su base social".

Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Foto: Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

En diálogo con el programa Vos en agenda (que se emite por YouTube), Pereira expresó: "Nosotros claramente tenemos que tener diálogo con los mercados y con los empresarios, pero no representamos eso, representamos trabajadores organizados, académicos, intelectuales, estudiantes, y no todos nos votan. El vecino que va a ver una tanqueta militar veía una igualita que era policial; lo que hay que cambiar es el símbolo".

"Si nosotros estuviésemos militarizando la Policía yo hubiera renunciado a la presidencia del Frente Amplio y estaría protestando en la calle porque estoy convencido de que los militares tienen una formación específica que no está dada para la seguridad pública interna. Y en los países donde se han utilizado han generado desastres. Eso no quiere decir no poder usar un vehículo blindado en zonas donde es necesario usarlo, si es necesario manejado por un militar armado que habrá que instruirlo", apuntó el exsindicalista.

En esta línea, añadió: "Lo explicamos tan mal que lo hemos tenido que reexplicar como 30 veces, pero tanquetas ya había en los barrios". Señalando los vehículos policiales que ya se usan para el patrullaje en zonas de alta conflictividad, Pereira recordó que algunos "se rompieron" y están "en reparación" mientras se está "en proceso de traer" más, pero en el transcurso el Ministerio de Defensa tiene tanquetas "ociosas y las presta".

"En esos barrios los que nos piden es patrullaje. No nos piden que la Policía haga cualquier cosa o que pongamos gente del Ejército, nos piden patrullaje y el patrullaje en algunas zonas de Montevideo requiere de estos tipos de vehículo", continuó.