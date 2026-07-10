El técnico de Flamengo habló sobre De Arrascaeta: "Es un jugador fantástico, pero hace tres meses que no juega"

La situación física de Giorgian De Arrascaeta continúa siendo un tema de preocupación en Flamengo de cara al inicio del segundo semestre.

Luego de la victoria 2-0 frente al Lausanne Sport de Suiza, en un amistoso disputado durante la pretemporada en Portugal, el entrenador Leonardo Jardim habló sobre la recuperación del uruguayo y reconoció que todavía no existe una fecha clara para que vuelva a mostrar su mejor versión.

El mediocampista no viajó con el resto del plantel al viejo continente y permanece en Río de Janeiro realizando un trabajo específico para dejar atrás la lesión en el gemelo derecho que lo marginó de la Copa del Mundo 2026 con la selección uruguaya.

A ese inconveniente se le sumó anteriormente una fractura de clavícula, por lo que acumula cerca de tres meses sin actividad oficial.

En conferencia de prensa, Jardim explicó que el regreso del futbolista deberá ser administrado con cautela. "Ahora necesitamos definir cuánto tiempo será necesario para que vuelva a su nivel. Sabemos que muchas veces no consigue jugar los 90 minutos y necesita ser administrado", señaló el entrenador.

El técnico portugués también vinculó esa situación con la búsqueda de refuerzos en este mercado de pases. Según explicó, Flamengo pretende incorporar un futbolista que pueda desempeñarse por las bandas o como mediocampista ofensivo para tener más alternativas en una zona donde Arrascaeta es una pieza clave.

"Es un jugador fantástico, pero hace tres meses que no juega", afirmó Jardim, quien además recordó que la gestión de los minutos del uruguayo ya era una prioridad durante la temporada pasada.

Declaração preocupante de Jardim e mais uma cobrada por reforços!!



O treinador receia o tempo que Arrascaeta vai precisar pra voltar ao seu alto nível de sempre.



Além disso, afirmou que precisa de um jogador pra essa posição e com características semelhantes.



Ou seja, ele não… pic.twitter.com/rmsXdT7UpM — Jornal do Fla - Notícias do Mundo Rubro-Negro (@sitejornaldofla) July 9, 2026

"No es solamente este año. El año pasado también había que administrarlo para que llegara fresco a lo largo de la temporada. Ahora, con esta doble lesión, estuvo tres meses sin jugar y no quiero ser pesimista, pero no sé cuánto tiempo necesitará un jugador con estas características para volver a la normalidad", reconoció.

En ese sentido, el entrenador remarcó la importancia de sumar otro futbolista de jerarquía para compartir responsabilidades con el uruguayo. "Creo que es importante contar con otro jugador de calidad para que, junto con Arrascaeta, tengamos más soluciones. Incluso, muchas veces podrán jugar juntos", sostuvo.

Mientras el club continúa buscando un refuerzo para esa posición, De Arrascaeta sigue adelante con su recuperación en Brasil.

En Flamengo apuntan a que pueda reaparecer cuando se reanude el Brasileirão, el próximo 22 de julio frente a Chapecoense, aunque la idea es que su regreso sea progresivo y sin apresurar los tiempos para minimizar el riesgo de una nueva lesión.