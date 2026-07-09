Guillermo Almada tendrá otro uruguayo en su América, ya que el club mexicano oficializó la compra del pase

El uruguayo Guillermo Almada prepara al América de México de cara a la temporada 2026-2027 con la idea de pelear todo lo que juegue. Es por esto que el club azteca le dio una buena noticia al entrenador y fue la compra del pase de un jugador uruguayo que supo defender la camiseta de Las Águilas.

Se trató de Thiago Espinosa, quien arribó al club mexicano a fines del año pasado tras ser cedido a préstamo desde Racing de Montevideo. El lateral izquierdo de 21 años disputó un total de seis partidos en el primer equipo del América donde recibió una amarilla. Además, jugó un encuentro en el América Sub 21.

El América hizo uso de la opción para comprar el pase del oriundo de Juan Lacaze, Colonia. “El @clubamerica hace uso de la opción de compra y adquiere la ficha de @Thiagooo814”, así lo informó la Escuelita de Sayago. Según supo Ovación, América desembolsó cerca de dos millones de dólares para quedarse del pase del zurdo.

🦅 El @clubamerica hace uso de la opción de compra y adquiere la ficha de @Thiagooo814.



🎓 Otro graduado que egresa de La Academia. orgullosos de vos, Thiago; muchos éxitos!



🇳🇬 #HacemosEscuela pic.twitter.com/W9hTLCCgxW — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) July 9, 2026

Es un paso importante en la carrera de Espinosa que busca poder afianzarse en el fútbol mexicano y en uno de los equipos más importantes de ese país. Cabe recordar que Espinosa realizó divisiones formativas en Peñarol, pero en 2023 dejó el club Mirasol tras la oferta del Cervecero.

En 2024 tuvo su estreno en la máxima división del fútbol uruguayo con la camiseta de Racing. Tras casi dos años, Espinosa disputó un total de 66 partidos con la Escuelita de Sayago donde convirtió cinco goles, brindó cuatro asistencias y recibió 10 amarillas.

Los otros uruguayos que tiene Guillermo Almada

Brian Rodríguez jugando para el Club América en la LigaMX. Foto: ClubAmérica

Además de Thiago Espinosa, Guillermo Almada cuenta con otros dos futbolistas uruguayos y que, incluso, tuvieron minutos en la última Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos 2026 con la Celeste. Estos son Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez.

Ambos jugadores están bien asentados en el conjunto azteca y forman parte del once titular en las últimas campañas.

En la última temporada Rodríguez vio acción en un total de 42 encuentros, en los que convirtió 13 goles, aportó ocho asistencias y recibió cuatro amarillas. En tanto que Cáceres jugó 34 partidos, no convirtió goles y vio ocho tarjetas amarillas.

"Mi realidad es el América, estoy sumergido en esto”

El uruguayo Guillermo Almada en el América de México. Foto: América MX

Luego del duro fracaso de la selección de Uruguay en el Mundial 2026 que derivó en la salida del entrenador Marcelo Bielsa, el nombre de Guillermo Almada tomó fuerza para ser el encargado de sustituir al argentino en la Celeste.

Sin embargo, Almada se encargó de descartar esa posibilidad. "Mi realidad es el América, estoy sumergido en esto, no me voy a guiar por trascendidos de prensa. Es una alegría que una selección tan grande como Uruguay piense en nosotros, pero hoy sólo pienso en el América que es un proyecto tan grande que no hay espacio para pensar en otra cosa", afirmó en su presentación con las Águilas.

A su vez, añadió el uruguayo: "Aunque sería un orgullo ser tomado en cuenta, no hay cabeza para pensar en otra cosa que no sea este proyecto que tenemos con el América".