Nacional concretó la salida de Juan Cruz de los Santos: su nuevo destino y la opción de compra millonaria

Nacional continúa activo en el mercado de pases de mitad de temporada y este jueves por la mañana terminó de cerrar la salida del club de Juan Cruz de los Santos, quien será nuevo futbolista de Independiente del Valle de Ecuador, equipo que dirige el uruguayo Joaquín Papa.

La gerencia deportiva de la institución Tricolor pactó una cesión con opción de compra por US$1.500.000 y el extremo izquierdo de 23 años pasará a jugar en el fútbol ecuatoriano luego de que el cuerpo técnico no pusiera reparos en su salida.

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