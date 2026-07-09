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El País Ovación Fútbol

Nacional concretó la salida de Juan Cruz de los Santos: su nuevo destino y la opción de compra millonaria

El club Tricolor cedió a préstamo al atacante de 23 años que había llegado desde River Plate y que no pudo asentarse en el equipo que ahora dirige Jorge Bava.

Nahuel Casuriaga, periodista en Ovación, suplemento deportivo del diario El País.
Nahuel Casuriaga
09/07/2026, 10:08
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Juan Cruz de los Santos celebra su gol ante Cerro Largo.
Juan Cruz de los Santos celebra su gol ante Cerro Largo.
Foto: Estefanía Leal.

Nacional continúa activo en el mercado de pases de mitad de temporada y este jueves por la mañana terminó de cerrar la salida del club de Juan Cruz de los Santos, quien será nuevo futbolista de Independiente del Valle de Ecuador, equipo que dirige el uruguayo Joaquín Papa.

La gerencia deportiva de la institución Tricolor pactó una cesión con opción de compra por US$1.500.000 y el extremo izquierdo de 23 años pasará a jugar en el fútbol ecuatoriano luego de que el cuerpo técnico no pusiera reparos en su salida.

Noticia en desarrollo.

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