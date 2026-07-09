El 11 de Nacional que se perfila para enfrentar a Danubio y el jugador que se va a préstamo en busca de minutos

Aunque falta cerrar dos o tres jugadores para concretar, dentro de las posibilidades del club, el equipo ideal de Jorge Bava para la segunda parte del año, Nacional está conforme con el mercado que ha hecho hasta el momento, sumando dos o tres futbolistas al once titular.

Tras conseguir el premio consuelo de ingresar a la Copa Sudamericana, antes del primer cruce con Tigre (21 de julio a las 19:00), el tricolor afronta la quinta y sexta fecha del Torneo Intermedio, retomando la actividad tras el parate ante Danubio, en Jardines del Hipódromo.

El cruce, fijado para este sábado desde las 15:00, es trascendental para el Bolso, que corre de atrás en la Tabla Anual —está quinto, a ocho del líder Deportivo Maldonado— y que en sus últimos dos enfrentamientos no pudo ganarle a la Franja. En abril, por la fecha 13 del Apertura, Danubio se impuso 2-1, antes, en octubre y por el Clausura 2025, empató 0-0.

El corte por el Mundial 2026 ha permitido a los entrenadores tomar aire y decisiones importantes, como la que ejecutó Jorge Bava al apartar a siete jugadores, entre ellos a Nicolás "Diente" López, lo que hace presentar varios cambios en el once para el regreso a la competencia.

Si se toma como referencia el último equipo con el que salió a jugar Nacional en la victoria 2-1 ante Juventud de Las Piedras, el pasado 6 de junio, el once fue el siguiente: Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Juan Ignacio García, Agustín Dos Santos, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Nicolás López, Rodrigo Martínez.

Nacional contra Juventud en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé

Respecto a este equipo, según lo ensayado por el entrenador en los amistosos de preparación ante Juventud y Bella Vista, habrá al menos cuatro cambios. El argentino Alexis Martín Arias, quien rescindió en Cerro Porteño para venir al club, irá al arco en lugar de Suárez, que ya no forma parte del equipo por decisión de Bava, y pese a tener al panameño Luis Mejía, quien acudió al Mundial con su selección pero no sumó minutos luego de un primer semestre irregular en el club.

Alexis Martín Arias, en su primer entrenamiento como arquero de Nacional. Foto: Nacional.

Ancheta, Rogel y Cándido se mantendrían, con el regreso de Sebastián Coates, que ese día estuvo suspendido por quinta amarilla. En el medio campo repetirán Boggio y Dos Santos, con la incorporación del argentino Bruno Zuculini, y en la delantera Tomás Veron Lupi, Maximiliano Gómez y Rodrigo Martínez.

Bruno Zuculini entrenando en Nacional. Foto: Nacional.

Pasando en limpio, el once probable para enfrenta a Danubio sería el siguiente: Martín, Ancheta, Coates, Rogel, Cándido, Boggio, Zuculini, Dos Santos, Verón Lupi, Gómez, Martínez.

Las demás altas, Francisco Calvo, Tiziano Correa y Benjamín Núñez, podrán sumar minutos este sábado.

Arady, otro que se va a Juventud de Las Piedras

Mientras continúa intentando cerrar al extremo argentino Guido Mainero, Nacional sigue echando en falta un extremo izquierdo y un volante mixto.

Bruno Arady en un partido disputado con Nacional por la Liga AUF Uruguaya 2025. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Luego de la confirmación de las salida a préstamo del extremo izquierdo de Nacional, Exequiel “Sapito” Mereles (20), que jugará lo que resta del año en Central Español tras sumar 16 minutos en 2026, el tricolor busca darle minutos a otros jugadores de su cantera y, por esta razón, Bruno Arady jugará en Juventud de Las Piedras.

A sus 19 años no ha podido meterse en el equipo principal y en lo que va de la temporada solo pudo disputar 29 minutos en dos partidos, condicionado también por haber sufrido una fractura fines del año pasado.

Al igual que lo hicieron en su momento Renzo Sánchez y Rodrigo Chagas, que volverán a ser sus compañeros en el pedrense, el extremo izquierdo saldrá del tricolor en busca de continuidad.

Otro de los jugadores que pueden salir a préstamo, en este mismo puesto, es Juan Cruz de los Santos, quien no ha podido terminar de asentarse, consecuencia de diversas lesiones.