Nacional acordó la rescisión del contrato de Nicolás "Diente" López, que firmará esta semana su salida

Nacional continúa activo en el mercado de pases con la prioridad de resolver la salida de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta. Este lunes pactó la rescisión de contrato con Nicolás "Diente" López, quien dejará el club después de un primer semestre irregular entre su desempeño, algunas lesiones y el funcionamiento colectivo.

"Ya tenemos un acuerdo de palabra y se firma esta semana", le trasladaron desde el tricolor a Ovación.

En lo que va del período de pases, el jugador ha tenido varias propuestas sobre la mesa que incluyen a clubes como Platense, Sporting Cristal y Deportivo Independiente Medellín, por lo que en las próximas horas analizará cuál de todas acepta con la mira puesta en el segundo semestre.

Durante este último pasaje por el tricolor López aportó 27 goles y nueve asistencias en 58 partidos entre toda la temporada 2025 y el primer semestre del 2026.

Nicolás "Diente" López celebra el gol que marcó en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Fue clave en la obtención de la última Liga AUF Uruguaya del Bolso al marcar el gol que le dio la Tabla Anual en el cruce ante Defensor Sporting disputado en el Estadio Luis Franzini.

En lo que va del año en curso no logró tener continuidad. Se perdió los cruces de la tercera y cuarta fecha del grupo B por Copa Libertadores a raíz de problemas musculares y en el Torneo Apertura no estuvo disponible en cuatro partidos por la misma razón. A mediados de febrero padeció una dolencia lumbar.

Los delanteros del Nacional de Jorge Bava para el segundo semestre del 2026

El Bolso de Jorge Bava continúa trabajando en la Ciudad Deportiva Los Céspedes a la espera del retorno a la competencia en el marco del Torneo Intermedio, que será el próximo sábado 11 de julio a las 15:00 horas cuando visite a Danubio en Jardines del Hipódromo.

Los delanteros que tiene a disposición el entrenador son Maximiliano Gómez, quien ya pactó su renovación contractual, Maximiliano Silvera y Pavel Núñez. A estos casos se le suma el de Tiziano Correa, el joven delantero proveniente de Cerro Largo, quien acordó un vínculo contractual por un año y medio.

También integra el actual plantel Gonzalo Carneiro, aunque es otro de los futbolistas que no será tenido en cuenta para el segundo semestre. En los últimos días Newell’s Old Boys le manifestó un interés concreto al atacante, pero por el momento no han trasladado una oferta formal a filas tricolores.

El exjugador de Cruz Azul y Liverpool tiene una cláusula de rescisión tasada en US$200.000.

La gerencia deportiva de Nacional también está enfocada en resolver las salidas de Juan Pintado, Jhon Guzmán, Ignacio Suárez y Mauricio Vera.