Jorge Bava, DT de Nacional: "Las bajas fueron todas decisiones deportivas, hablé con cada uno en su momento"

Jorge Bava, entrenador de Nacional, habló este jueves por la mañana en una conferencia de prensa desarrollada en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y abordó varios temas asociados a la actualidad tricolor: el cruce ante Danubio por la quinta fecha del Torneo Intermedio, el mercado de pases que vienen realizando y los objetivos del segundo semestre.

Una vez finalizada la conferencia, el plantel comenzó su penúltimo entrenamiento en la antesala de la vuelta a la actividad por el ámbito local, que será el próximo sábado 11 de julio cuando visiten a la Franja a las 15:00 horas en Jardines del Hipódromo.

"Con muchas ganas de afrontar este nuevo desafío, este nuevo semestre", comenzó diciendo el entrenador, que afrontará una segunda parte del año con la obligación de pelear por los títulos locales y avanzar en el plano internacional.

Respecto a la llegada del arquero Alexis Arias y la competencia con Luis Mejía, Bava explicó. "No hablé con Luis Mejía porque se fue con la selección y cuando volvió ya estaba Arias. Ya era sabido que queríamos reforzar ese puesto. Va a ser una linda competencia entre ellos para que después yo tome una decisión", afirmó.

Consultado por las salidas del plantel, fue contundente: "Las bajas fueron todas por decisiones deportivas. Hablé con cada uno en su momento".

El entrenador también explicó el proceso que llevó a la contratación de Alexis Arias. "Hicimos un scouting con varios nombres, varios perfiles que nos podían servir para reforzar el puesto y elegimos a Alexis como la mejor opción dentro de las posibles".

Sobre uno de los fichajes de mayor jerarquía, Bruno Zuculini, destacó tanto sus condiciones futbolísticas como humanas. "Más allá de que todos sabemos que es un buen jugador, es ganador, tiene personalidad y se incorporó muy bien con sus compañeros". Más adelante reforzó ese concepto: "Encontramos el jugador que fuimos a buscar, tiene voz de mando y estamos muy conformes con él".

Otro de los refuerzos que analizó fue Francisco Calvo. "Es un zaguero que también puede jugar de lateral izquierdo, un jugador de mucha trayectoria, buen pie, personalidad, agresivo y polifuncional", sostuvo.

Jorge Bava, entrenador de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

También elogió la incorporación de Benjamín Núñez, quien regresó al club que lo formó tras su buen semestre en Oriental. "Hizo las juveniles acá, conoce la casa, viene de un buen rendimiento en Oriental. Se hizo un scouting y nos puede aportar por toda la banda izquierda; tiene técnica, despliegue y buena finalización. El conocimiento que tiene del club creo que aceleró los pasos de adaptación".

En cuanto a los futbolistas del plantel que vienen creciendo, destacó la evolución de Pavel Núñez. "Tuvo un buen semestre donde creció muchísimo, no solo en minutos sino también en despliegue por las diferentes posiciones que ha ido jugando. Por la banda lo ha hecho muy bien".

Sobre el mercado de pases, Bava evitó hablar de posibles incorporaciones. "De mi parte no esperen que diga nombres o puestos sobre jugadores que no han llegado". Además, reconoció que Nacional puede sufrir alguna baja antes del cierre del período de transferencias. "Hasta ahora no hay nada oficial de otras salidas, pero e

s una realidad que somos un fútbol de exportación y estamos sujetos en este mercado a este tipo de cosas. Nos pueden llevar algunos jugadores hasta que cierre el período de pases; exportamos talento y es parte de esto".

Jorge Bava, entrenador de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

El técnico también explicó el motivo de la mini pretemporada fuera de Montevideo. "Fue para organizarnos bien, tener las canchas de acá en buenas condiciones y estar diez días apartados del entorno para que los nuevos se conocieran. Vinieron muy bien esos días".

Pensando en el regreso a la competencia: "Nosotros también estamos exigidos. Danubio, más allá del momento en el que esté, siempre en su cancha se hace fuerte".

En paralelo, el cuerpo técnico ya comenzó a trabajar en el próximo desafío internacional. "Tenemos la información de Tigre sobre lo que fue el semestre anterior. Primero tenemos tres partidos por el medio local y, en paralelo, iremos trabajando el duelo con Tigre por la Copa Sudamericana".

Finalmente, reveló que Nacional descartó disputar un amistoso frente a Boca Juniors para priorizar la preparación del estreno oficial. "Descartamos la posibilidad del partido con Boca porque era muy cercano al encuentro con Danubio y nuestro objetivo era llegar de la mejor manera a ese partido".

Antes de cerrar la conferencia, Bava resumió la meta del semestre con un mensaje claro: "Los objetivos son claros: disputar ambos torneos con la obligación y las ganas de obtenerlos. Nos hemos preparado muy bien, han llegado jugadores nuevos que se han acoplado y acá siempre hay que ir en busca de ganar copas".