Árbitros de la fecha 5 del Intermedio: Javier Burgos en Danubio-Nacional y Esteban Ostojich en Racing-Peñarol
Para el cruce entre Danubio y Nacional estará en el VAR Christian Ferreyra, mientras que en el encuentro entre Racing y Peñarol en el Estadio Centenario el encargado del VAR será Diego Dunajec.
El Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó este miércoles las designaciones arbitrales para la quinta fecha del Torneo Intermedio, que se disputará entre el viernes y el lunes con ocho encuentros distribuidos a lo largo del fin de semana.
Uno de los partidos más destacados será el que protagonizarán Danubio y Nacional el sábado desde las 15:00 horas en Jardines del Hipódromo. Para ese compromiso fue designado Javier Burgos como árbitro principal, acompañado en el VAR por Christian Ferreyra.
Por su parte, el duelo entre Racing y Peñarol, previsto para el domingo a las 18:30 horas en el Estadio Centenario, tendrá como juez central a Esteban Ostojich, mientras que Diego Dunajec estará al frente de la cabina VAR.
La actividad se abrirá el viernes con el encuentro entre Deportivo Maldonado y Albion, que será dirigido por Javier Feres. El sábado también jugarán Juventud frente a Montevideo City Torque, con Hernán Heras como árbitro, y Wanderers ante Progreso, partido que estará a cargo de Mathías De Armas.
La jornada dominical comenzará con Liverpool frente a Cerro, bajo el arbitraje de Augusto Olmos. Más tarde, Andrés Matonte controlará el compromiso entre Boston River y Central Español, antes del cierre de la jornada con Racing-Peñarol.
Finalmente, la quinta fecha concluirá el lunes en Melo, donde Cerro Largo recibirá a Defensor Sporting con Andrés Martínez como árbitro principal.
Designaciones de la quinta fecha del Torneo Intermedio
Viernes
Deportivo Maldonado vs. Albion
Hora: 19:00
Estadio: Campus de Maldonado.
Árbitro: Javier Feres.
Asistentes: Pablo Llarena y Franco Mieres.
VAR: Jonathan Fuentes.
Sábado
Juventud vs. Montevideo City Torque
Hora: 10:00
Estadio: Parque Artigas.
Árbitro: Hernán Heras.
Asistentes: Ernesto Hartwig y Daiana Fernández.
VAR: Yimmy Alvarez.
Danubio vs. Nacional
Hora: 15:00
Estadio: María Mincheff de Lazaroff.
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Horacio Ferreiro y Marcos Rosamen.
VAR: Christian Ferreyra.
Wanderers vs. Progreso
Hora: 18:00
Estadio: Parque Viera.
Árbitro: Mathías De Armas.
Asistentes: Andres Nievas y Mauricio Hernández.
VAR: Daniel Rodríguez.
Domingo
Liverpool vs. Cerro
Hora: 12:00
Estadio: Parque Viera.
Árbitro: Augusto Olmos.
Asistentes: Mathias Muniz y Amador De Prado.
VAR: Andres Cunha.
Boston River vs. Central Español
Hora: 15:00
Estadio: Campeones Olímpicos.
Árbitro: Andrés Matonte.
Asistentes: Agustin Berisso y Sebastián Schroeder.
VAR: Daniel Fedorzuck.
Racing vs. Peñarol
Hora: 18:30
Estadio: Parque Roberto.
Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Martin Soppi y Nicolas Piaggio.
VAR: Diego Dunajec.
Lunes
Cerro Largo vs. Defensor Sporting
Hora: 19:00
Estadio: Ubilla
Árbitro: Andrés Martínez.
Asistentes: Alberto Piriz y Heber Godoy.
VAR: Diego Riveiro.
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