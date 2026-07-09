Gol de la "roca económica": Ignacio Ruglio presumió la compra de Arezo como otro hito de su gestión en Peñarol

"Club ordenado” y “roca económica” son conceptos, a esta altura inconfundibles, que volvieron a aparecer en el discurso de Ignacio Ruglio, durante la conferencia de prensa de ayer miércoles por la compra del 100% de la ficha de Matías Arezo hasta diciembre de 2029.

Un goleador comprobado, identificado con el club, de 23 años, con proyección y probable valor de reventa que se transformó en patrimonio exclusivo de Peñarol. Y a pesar del fracaso deportivo del primer semestre del año, es un motivo que los Manyas tienen para celebrar y que, por supuesto en vísperas de las elecciones, el presidente presumió como uno de los logros de su gestión.

“Durante años escuchamos a los periodistas repetir que el fútbol uruguayo solo tenía jugadores de 17, 18, 19 años hasta que explotaban, y después volvían con 35, 36 o 37. Era real. Pero gracias al ordenamiento del club y a los socios pagan su cuota, el club ha crecido en sus arcas”, dijo Ruglio para explicar que Peñarol puede darse el lujo y gusto de hacer este tipo de inversiones.

Matías Arezo en conferencia de prensa con el motivo de que Peñarol ejerció el derecho a la compra de su ficha. Foto: Leonardo Mainé.

Justamente porque no es la primera: aquellos siete millones por Leo Fernández, que algunos catalogaron como una mordida más grande de lo que podía masticar, ya no son una excepción a la regla, sino un rasgo de esta presidencia. Cuestionada por muchas cosas, pero también valorada por acuerdos que antes parecían imposibles para este medio.

De hecho Peñarol hizo la más cara de la historia del fútbol uruguayo y las segunda y tercera no son de Nacional, sino del City Football Group: Santiago Rodríguez al tricolor por US$ 5.000.000 y Nicolás Siri a Danubio por US$ 3.700.000. Después viene lo de Arezo a Gremio, por US$ 3,1 millones más 400.000 que el Carbonero ya había pago del préstamo por 2026.

De dónde sale el dinero, se preguntarán. Ruglio resaltó el apoyo de los socios: “En estos cinco años (y medio) de nuestro mandato crecimos en 14.000 socios y duplicamos el valor la cuota. Cuando llegamos, la gente pagaba US$ 12,25 y hoy paga US$ 25. Eso genera casi 11 millones de dólares anuales de ingreso por socios”.

Sin ellos, agregó, no se podrían pagar este tipo de fichas ni “salarios al menos similares a lo que pagan en otras partes” del continente o el mundo. “Por más amor que Leo (Fernández, con contrato hasta diciembre 2028), Washi (Aguerre, con contrato hasta diciembre 2027) o Mati (Arezo, hasta 2029) tengan por Peñarol, para ellos es también un empleo. Así que esto es un trabajo de todos, hasta de los 55.000 socios que pagan su cuota de forma permanente”, reflexionó.

Diego Aguirre y Leo Fernández de Peñarol en un clásico en el GPC. Foto: Leonardo Mainé

A entender del titular aurinegro, otra compra de esta magnitud es “mucho más” que un fichaje: “Es demostrar que el fútbol uruguayo empieza a tener jugadores determinantes de 23, 26, 30 años” para poder competir a nivel internacional. Y en esa línea se refirió a la Libertadores 2026, en la que Peñarol deportivamente fracasó con pésima nota: “En el fútbol a veces se dan buenas copas, otra veces no, pero tenés más chances con jugadores así”.

A fin de cuentas, el fracaso fue tan profundo porque tantas eran las expectativas que generaba un plantel con Aguerre, Fernández, Arezo, Abel Hernández, Nahuel Herrera, Eric Remedi y alguna otra figura, aunque también varios puntos flacos.

A la actual administración se le puede cuestionar por "presidencialista" y por la carencia de una estrategia institucional que no dependa solo del cuerpo técnico de turno (aunque lo acompañe los tres años del segundo ciclo).

Pero también, si hay algo de lo que puede jactarse es de apostar por jugadores de esta jerarquía y sostener las principales figuras, sin desmantelar del todo los planteles en cada mercado de pases.

¿Que Diego Aguirre sea el capitán del barco tiene que ver con eso? Seguramente sí. Pero no deja de ser un aspecto positivo, no tan simple en administraciones anteriores y que indudablemente debería replicar la que asuma en diciembre.

Finalmente, sobre el término "roca económica", Ruglio argumentó: "Acá en Uruguay no hay clubes que tengan dinero guardado, la mayoría deben muchísimo. Peñarol simplemente con no deber, ya es un diferencial. Tener el club al día es un gran mérito, no tener créditos tomados y tener los ingresos liberados para hacer este tipo de compras de fichas. No tenemos 6 millones de dólares guardados porque no somos un banco, tenemos que ganar campeonatos sin endeudar al club con intereses".