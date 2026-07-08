Básquetbol: Peñarol anunció a su segundo extranjero, que ya tuvo un paso previo por Uruguay

Peñarol anunció a su segundo extranjero para la defensa del título de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Se trata de Christopher Perry, que viene de ser campeón en la Cibacopa de México y viene de defender a Sayago el año pasado.

El interno estadounidense llega con buenos números de Astros de Jalisco, equipo donde Leandro García Morales se inició como entrenador. Si bien el extranjero llega de jugar el torneo de segundo orden en México, supo alzar el trofeo con buenos números, donde destacan sus 12,6 puntos y 5,8 rebotes.

Perry tuvo con el equipo mexicano su mejor pasaje en la Basketball Champions League Americas, donde su equipo tras terminar invicto en la fase de grupos, cayó barrido por Flamengo en los cuartos de final. En los siete partidos que disputó anotó 15,6 puntos por encuentro y agregó 6,9 rebotes, teniendo frente al Mengão en Río de Janeiro su mejor versión, convirtiendo 31 unidades.

Su paso por Uruguay es reciente. Disputó la DTA con Sayago donde fue por escándalo el MVP del torneo. No solo fue campeón con el equipo de Ariel y la vía, sino que además tuvo números fantásticos en el torneo de ascenso, promediando 20,4 puntos, 14,3 rebotes y 2,8 asistencias.

Ahora al Carbonero solo le resta confirmar una ficha extranjera. Los dirigidos por García Morales ya tienen completo su plantel de nacionales, de los cuales los cinco repiten del plantel del año pasado: Emiliano Serres, Santiago Vescovi, Nicola Pomoli, Martín Rojas y Santiago Calimares —que la temporada pasadaa fue Sub 23—. Nicolás Lema también continuará como ficha Sub 23, mientras que se sumará Lucas Rodríguez en esta condición. Además fue renovado el mejor jugador de las finales, Skyler Hogan.

Peñarol tendrá además de la defensa de su título, la posibilidad de incorporar a tres extranjeros más para la Basketball Champions League Americas, siempre y cuando dos de ellos sean latinos.