Básquetbol: Peñarol cerró la renovación de una de sus principales figuras extranjeras para la próxima temporada

Peñarol cerró una temporada inolvidable al consagrarse campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026 —que le permitió volver a ganar un título en Primera División luego de 44 años—, por lo que ya trabaja en el armado del plantel para la siguiente temporada. Es por esto abrochó la renovación de una de sus principales figuras extranjeras.

El Mirasol, a través de sus redes sociales, confirmó que el estadounidense Skyler Hogan va a continuar en el equipo que dirige técnicamente Leandro García Morales para ir en busca de retener el título de campeón de la Liga Uruguaya y, a su vez, poder pelear la Basketball Champions League Americas.

Hogan fue una de las grandes figuras de Peñarol en las finales ante Aguada por la Liga Uruguaya. Tal es así que una vez consumado el título de campeón, todo el mundo Carbonero trabajó intensamente para poder asegurar la permanencia del estadounidense de cara a la campaña 2026-2027.

La campaña que recién terminó fue la primera de García Morales como entrenador jefe en Uruguay —ya que en la 2025-2026 estuvo trabajando en el club aurinegro, pero lo hizo como asistente técnico del argentino Guillermo Narvarte— y tomó decisiones importantes. Una de ellas fue la de mantener a Hogan a lo largo del campeonato.

Donald Sims defendido por Skyler Hogan en la cuarta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El tiempo le dio la razón porque Hogan fue una de las piezas claves para que Peñarol pudiera volver a gritar campeón en la Primera División del básquetbol uruguayo después de 44 años de sequía. Cabe destacar que Peñarol regresó a competir en la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) el 13 de agosto de 2018 tras haberse desafiliado en 1997.

Luego de la histórica consagración ante el conjunto aguatero, García Morales tuvo palabras de elogio con respecto a la campaña que llevó a cabo Skyler Hogan con la camiseta de Peñarol y se refirió a su resolución de mantenerlo en el plantel.

El festejo de los jugadores de Peñarol tras el título de campeón en la Liga Uruguaya de Básquetbol. Foto: Estefanía Leal.

“Me pone muy contento por él porque sé lo que trabajó, lo que quiso estar acá, lo que luchó para pelearse con todas estas cosas. Todo el crédito para él que es un animal, un tremendo compañero y una persona buenísima. La gente que es así se merece lo mejor y, encima, si no es el MVP anda cerca”, detalló el director técnico de Peñarol en diálogo con VTV luego de ganar la sexta final ante Aguada en el Antel Arena.

De esta manera, Peñarol continúa con el armado de su plantel para la siguiente temporada donde ya sabe que contará con el MVP de la última Liga Uruguaya: Santiago Vescovi.