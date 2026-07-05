Básquetbol: Peñarol apunto de abrochar un nuevo jugador de la selección de Uruguay, serán cinco la próxima LUB

Restan detalles, pero será un hecho que Lucas Rodríguez, el jugador de 18 años que defendió a Minas Tênis de Brasil la temporada pasada y que tuvo su primera citación a la selección de Uruguay en esta ventana, defenderá a Peñarol en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27, como ficha sub 23.

La información la dio Puro Básquetbol (Sport 890) y fue confirmado por fuentes del club Mirasol a Ovación que agregaron a que pese a tener ofertas de varios clubes del país, el oriundo de Trouville se terminó decantando por el aurinegro, que conformó un equipo que es serio candidato a repetir el título.

Rodríguez promedió en su temporada a nivel local 13,5 puntos, mientras que en la Basketball Champions League Americas (BCLA) el uruguayo tuvo mayor protagonismo, con 21,5 minutos por encuentro y 7,4 puntos.

A través de sus redes, Peñarol ya anunció la renovación de Emiliano Serres y de su figura en las finales Skyler Hogan. Además se confirmó a Ovación que Santiago Vescovi, Nicola Pomoli y Martín Rojas continuarán en el Mirasol, al igual que Santiago Calimares, que pasa a ser ficha mayor el próximo torneo. Nicolás Lema también repetirá en el aurinegro como la segunda ficha sub 23.

Santiago Vescovi celebra el título de Peñarol en la Liga Uruguaya de Básquetbol. Foto: Estefanía Leal.

El Carbonero, que esta temporada además podrá jugar la BCLA solo le quedan por definir a sus dos extranjeros, aunque para esta última podrá reforzarse incluso con dos más, siempre y cuando dos de estos sean latinos.

El otro finalista

Aguada a través de sus redes sociales confirmó sus dos primeras fichas. Agustín Zuvich continuará en el rojiverde, al igual que Joaquín Rodríguez que pasará a ser ficha mayor.

Además confirmó que no continuarán Juan Santiso, Federico Pereiras y Joaquín Osimani. Parece cerca la renovación de Santiago Vidal, en un equipo que parece bajar el perfil respecto al de las últimas tres temporadas, donde alcanzó en cada una de ellas las finales, con equipos protagonistas.