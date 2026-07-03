Martín Rojas tras la caída de Uruguay con Argentina: “Nos vamos con buenas sensaciones, el equipo fluyó”

La selección de Uruguay de básquetbol llevó a cabo un digno papel en su derrota 76-91 ante Argentina en su camino al Mundial de Qatar 2027. El equipo de Gerardo Jauri obtuvo su primera derrota en las Eliminatorias, pero lo hizo por menos de 17 puntos lo que le asegura una ventaja en caso de igualar en puntos en la cima del Grupo D con Argentina. “El objetivo era ganar y el secundario era mantener la diferencia”, confesó Martín Rojas a Ovación tras el encuentro que se llevó a cabo en el Antel Arena.

“Por suerte pudimos cumplir el secundario. Ya cuando faltaba uno o dos minutos y vimos que la victoria era difícil, tratamos de elaborar eso. Y la verdad que el equipo pudo mantener la ventaja y de poder ganar el domingo nos aseguramos el primer lugar del grupo, que es súper importante”, detalló el jugador que viene de proclamarse campeón de la Liga Uruguaya con Peñarol.

Cabe destacar que este domingo la Celeste volverá a salir a escena por las Eliminatorias al Mundial: será ante Cuba en el Antel Arena con la meta de cosechar una victoria y adueñarse del primer puesto del Grupo D.

Asimismo, Rojas destacó el trabajo que hizo el equipo celeste al recuperarse de “ocho o 10 puntos” de diferencia que había logrado la selección de Argentina. “Nos falta corregir algunos errores que te hacen pagar caro; nos metieron unos triples, algún gol y falta y después con la diferencia te manejan el partido”, esgrimió.

“Creo que somos un equipo joven que está en construcción, parece que estamos aprendiendo mucho y eso nos viene bien para lo que viene”, sostuvo de forma muy autocrítica.

Rojas continuó con su análisis: “Me parece que nos vamos con buenas sensaciones. El equipo fluyó mucho, sobre todo en defensa, y eso es una característica nuestra. En ataque nos tocó fluir un poco más, salimos a buscarlo, fue la idea de Gerardo (Jauri) la de salir a buscar el partido contra un equipo como son ellos. Por lo tanto, me parece que plantarnos así es bueno y nos quedamos con buenas sensaciones”.