Uruguay vs. Argentina en vivo: la Celeste va por un punto difícil, pero que lo puede dejar muy cerca del Mundial

Uruguay recibe a partir de las 22:10 horas a Argentina en el Antel Arena. La Celeste buscará ante su gente mantener el invicto en un punto que lo deje muy cerca de asegurar su boleto en el Mundial de Qatar 2027 y cortar de esta manera una sequía de 41 años. Pero en frente tendrá a un rival que llega cargado de figuras, con nombres resonantes como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola. Arbitrarán Roberto Vázquez (Puerto Rico), Jayson Stiell (Canadá) y Alexis Mercado (Puerto Rico).

El partido por la quinta fecha del Grupo D será transmitido por DSports. Además, la red de cabeloperadores que cuentan con el canal durante el Mundial 2026, también emitirán el partido. Además lo pasa la plataforma de streaming Courtside 1891, por un valor de 9,99 dólares al mes o 37,99 al año.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Quintetos confirmados

Uruguay: Santiago Vescovi, Joaquín Rodríguez, Joaquín Taboada, Emiliano Serres, Pablo Gómez. DT: Gerardo Jauri.

Argentina: Facundo Campazzo, Leandro Bolmaro, Nicolás Brussino, Gabriel Deck, Francisco Cáffaro. DT: Pablo Prigioni.

La previa

La Celeste viene de imponerse por 61-44 en Buenos Aires, pero en un partido con integraciones diferentes. Gerardo Jauri tendrá ahora la baja de Bruno Fitipaldo, mientras que Argentina llega con todo su potencial, con varias estrellas de la Liga ACB de España.

En el primer partido Uruguay logró ser superior desde su tono defensivo, dejó a Argentina en un score súper bajo, lo sacó de ritmo y lo obligó permanentemente a atacar en media cancha, haciendo el partido uno de escasos puntos de contraataque. Da la sensación de que el partido para los dirigidos por Jauri está ahí, como ya lo supo hacer para competir ante rivales pesados como Brasil en la AmeriCup.

Las claves en cuanto a lo individual para la Celeste estarán en lo que puedan generar Santiago Vescovi y Joaquín Rodríguez, pero precisa que sus actores de reparto pongan algún tiro de afuera para abrir la cancha. En cuanto a lo defensivo demás está decir que el control de Campazzo y Laprovittola es esencial, tendrá que Martín Rojas jugar un rol clave en la defensa de cambio, cuando no puedan ser contenidos desde el uno contra uno, pero la principal ventaja Prigioni parece tenerla en Gabriel Deck, un jugador físicamente dominante y que además tiene buen manejo de balón y tiro. Habrá que ver que tiene pensado Jauri para la defensa del hombre de Real Madrid, pero cuesta encontrar un jugador que se pueda emparejar desde lo físico.