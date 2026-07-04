Liga de Ascenso: Stockolmo es el sorpresivo puntero, tras sostener su invicto en las seis primeras fechas

La Liga de Ascenso tiene a Stockolmo como sorpresivo líder. El azul del Prado es uno de los dos invictos que tiene el torneo, junto a Trouville y confirmó su enorme momento tras dar la sorpresa frente a Verdirrojo.

Los dirigidos por Diego Palacios que parecían ser uno de los fijos en la Reclasificación, comenzaron 6-0 el torneo y quedaron muy cerca de olvidarse rápido de ese objetivo y meterse en la Liguilla.

Los de Camino Castro tuvieron en sus innominadas a sus mejores cartas, Nicolás Catalá lideró con sus 29 puntos, agregando un 5/9 en triples y nueve rebotes, mientras que nuevamente el brasileño Alberton Rodrigues volvió a registrar un doble-doble, con un brutal planilla donde destacaron sus 21 puntos y 15 rebotes.

El partido más parejo se dio entre dos de los equipos que peleaban por puntos importantes en la parte baja de la tabla y Urupan rescató a domicilio un puntazo del Héctor Novick, luego de superar a Montevideo 92-90. Si bien el equipo pandense volvió a tener otra gran noche de Anthony Hilliard, que anotó 23 puntos, tuvo en las unidades de segunda oportunidad un arma muy importante, anotando 21 en 13 rebotes ofensivos.

Tabaré ahogó de atrás la segunda victoria de Marne en el certamen, lo derrotó por 72-67 gracias a un lapidario 39-20 en el segundo tiempo. El Indio tuvo un pronunciado crecimiento de Jonathan Augustin-Fairell, que a su rol defensivo le agregó 23 puntos y 13 rebotes, mientras que Carlton Guyton convirtió 23.

Además Olimpia fue quien se quedó con el triunfo más contundente, 89-67 sobre un Colón que comenzó el torneo con cuatro puntos menos y aún no pudo ganar. Daniel Lovera tuvo en su segundo partido una historia muy parecida al primero. Lideró al entretiempo, pero terminó perdiendo por una pobre actuación ofensiva, anotando solo 26 unidades en la segunda mitad. Las Alas Rojas contaron con tres jugadores anotando por encima de los 20 tantos, Ezequiel Bell anotó 29, Lucio Castellani 22 y Martín Perdomo 20. La mayor ventaja el equipo de Andrés Borroni la sacó en la pintura, donde anotó 52 puntos, contra apenas 22 de su rival.

Este sábado a las 19:00 horas Trouville irá en busca de dar caza a la punta en una dura visita a Larre Borges y Lagomar recibirá a Sayago en un duelo directo por entrar entre los ocho. Albatros y Olivol Mundial también jugarán un duelo directo a las 21:15.