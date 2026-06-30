Liga de Ascenso: Trouville mantuvo el puntaje ideal en una jornada de resultados aplastantes

La Liga de Ascenso tuvo el inicio de su quinta fecha en la noche el lunes donde hubo aplastantes triunfos de los tres favoritos de la jornada.

Trouville sostuvo el puntaje ideal y es líder en solitario, luego de aplastar categóricamente a Lagomar, por 111-60. El partido tuvo un solo equipo en la cancha, ya la “T” encaminó el punto con un 30-13 en el primer cuarto. El rojo de Pocitos se impuso con 24 puntos de contraataque, un gran 12/25 en triples y tuvo a seis jugadores arriba del doble dígito de puntos.

En Parque Batlle Daniel Lovera no tuvo un feliz debut con Colón, que fue aplastado 98-53 por Tabaré. El DT le dio la confianza a Alan Sosa para comenzar de inicial y fue importante en un primer chico donde el de San Martín y Fomento lo lideró por 19-15. Pero el gris no terminó pasando zozobras. Cambió el trámite con un banco de suplentes que le aportó 47 puntos, liderado por Cristian Modernell, que aportó su 6/7 en triples, en un equipo que tiró 19/33. El equipo de Nicolás Scarabino, que al entretiempo ya lo había dado vuelta, permitió apenas 18 unidades en el segundo tiempo para ganar con contundencia.

En el Albérico Passadore Olimpia derrotó a Albatros 101-75 con una noche soñada de Agustín Méndez. El base anotó 12/14 en triples, una marca sin precedentes en el básquetbol uruguayo, mejorando incluso el récord de Liga Uruguaya que ostenta Johwnen Villegas que anotó también 12 en 15 intentos.

En la noche del martes se complementará la fecha a las 20:15 donde Stockolmo buscará igualar al líder Trouville con puntaje ideal, al recibir a Marne. Además Verdirrojo buscará ser uno de los escoltas, recibiendo a Urupan, Sayago y Montevideo buscarán meterse en el pelotón del medio, mientras que Olivol Mundial y Larre Borges, que están en la media tabla, se enfrentarán entre ellos.