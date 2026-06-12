LDA: dos nuevos líderes, dos juegos definidos en suplementario y un batacazo complementaron la segunda fecha

La Liga de Ascenso regaló una jornada apasionante en el complemento de la fecha 2. Trouville y Stockolmo fueron quienes alcanzaron a Albatros con puntaje ideal, mientras que dos encuentros se resolvieron en suplementario, uno con un gran batacazo de Montevideo frente a uno de los candidatos, Olimpia.

La "T" se mantuvo a paso firme. Volvió a sumar de visitante, esta vez ante un diezmado Sayago, que le dio pelea hasta donde pudo. El equipo de Pocitos pese a sufrir 31 de puntos de contraataque volvió a repartir el goleo, le tiró encima a un rival cargado de bajas, la calidad de su plantel y logró resolver el partido con un cómodo 93-79. Dennis McKinney volvió a ser el máximo anotador con 23 unidades.

La emoción estuvo en los otros escenarios. En el Romeo Schinca Larre Borges no pudo coronar una remontada enorme frente a Stockolmo, que lo terminó ganando 88-79. El equipo de La Unión perdía por 13 a menos de siete minutos del final y terminó incluso pasando, permitiendo en ese lapso apenas dos puntos. Sin embargo la "S" tuvo en el brasileño Rafael Alberton un fuerte ataque al rebote ofensivo en la última pelota del partido, sacó libres y puso uno para estirar el juego. Cuando con el envión parecía seguir de largo el cuadriculado, el de El Prado tuvo un parcial clave de 6-0 para dar vuelta las acciones y sostener la ventaja ante un equipo que se le cerró el aro con el tiro de afuera.

Una historia similar se dio a pasos del Mercado Agrícola, donde Montevideo dio el batacazo hasta ahora del campeonato, luego de superar a Olimpia 113-103 en el tiempo extra. El rojo parecía abrocharlo en el tiempo regular cuando tomó seis de ventaja cargando el poste bajo, pero Abel Agarbado fue figura en el cierre para igualar el partido y forzar el alargue. Sin embargo Xavier Cousté y Mateo Pose sacaron a flote al local con tiros a distancia, para que el equipo de Sergio Delgado ganara con claridad.

En la Costa Lagomar alcanzó su primer triunfo. Derrotó a Tabaré 82-73 con un Facundo Medina recontra líder. El ex jugador del Indio anotó 29 puntos y fue el que rescató el tiro de tres (4/7) a un equipo que tiró mal de local. El verde tuvo variantes, sus 12 jugadores tuvieron minutos reales y 11 de ellos anotaron. El equipo de Fernando Martínez trajo 27 puntos de la banca frente a los cinco del gris, donde solo sumaron los titulares y Gerónimo Viera. Los puntos de contraataque (22) y los de segunda oportunidad (17 en 14 rebotes ofensivos) fueron otras de las claves para los dirigidos por el Enano.

El torneo volverá el miércoles próximo, con el inicio de la fecha 3, donde Verdirrojo recibirá a Sayago, Trouville a Urupan y Olivol Mundial a Montevideo.