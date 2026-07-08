A qué hora juega Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 este jueves 9 de julio

Francia y Marruecos jugarán este jueves 9 de julio de 2026 a la hora 17:00 por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Estadio Boston, ubicado en Foxborough, Estados Unidos.

El cruce tendrá una carga deportiva alta: los franceses sostienen una campaña perfecta, con una defensa casi sin fisuras y un ataque que encontró soluciones por distintas vías, mientras que los marroquíes mantienen el invicto y ya demostraron oficio para competir tanto en partidos abiertos como en definiciones de máxima tensión.

Qué canales transmiten el partido entre Francia y Marruecos

Kylian Mbappé en un partido con la selección de Francia por el Mundial 2026. Foto: k.mbappe y @equipedefrance en Instagram.

El encuentro se podrá seguir en Uruguay a través de DSports (televisión por cable). En streaming, las opciones previstas incluyen DGO, Paramount+, DAZN o Flow, de acuerdo con la disponibilidad de cada servicio y paquete contratado.

Para quienes busquen ver este partido gratis, desde Uruguay irá por televisión abierta a través de Canal 5 y Antel TV, también de forma gratuita, por streaming.

Francia llega a todo motor y Marruecos se apoya en su invicto

En lo futbolístico, Francia ha construido un recorrido de autoridad. Superó 3-1 a Senegal con dos goles de Kylian Mbappé y otro de Bradley Barcola; venció 3-0 a Irak, otra vez con Mbappé por duplicado y un tanto de Ousmane Dembélé; goleó 4-1 a Noruega con triplete de Dembélé y cierre de Desire Doue; derrotó 3-0 a Suecia con Mbappé y Barcola como protagonistas; y eliminó 1-0 a Paraguay gracias a un penal de su capitán.

Mbappé, con siete goles, es la gran referencia ofensiva de un equipo que también encontró peso en Dembélé, autor de cuatro tantos.

Marruecos también llega con argumentos sólidos. Igualó 1-1 ante Brasil, con gol de Ismael Saibari; venció 1-0 a Escocia con otro tanto temprano de Saibari; superó 4-2 a Haití en un partido cambiante en el que marcaron Achraf Hakimi, Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine; derrotó 3-0 a Canadá con doblete de Azzedine Ounahi y gol de Rahimi; y dejó por el camino a Países Bajos tras empatar 1-1 con un cabezazo agónico de Issa Diop y luego imponerse por penales. En ese recorrido, Brahim Diaz aparece como uno de los socios más influyentes en la generación de juego.

Ismael Saibari celebrando su gol para Marruecos frente a Escocia por el Mundial 2026. Foto: FRANCK FIFE/AFP fotos.

Francia y Marruecos también se cruzaron en el Mundial 2022

Estas selecciones se enfrentaron hace cuatro años, en el Mundial de Qatar 2022 pero en la instancia de semifinales. En esa ocasión, los europeos prevalecieron sobre el seleccionado africano con un 2-0, de la mano de los goles de Théo Hernandez y Randal Kolo Muani.

Con esa victoria, los franceses se metieron la final, donde finalmente cayeron frente a Argentina. Ahora, buscarán alcanzar su tercera final mundialista consecutiva, con el peso de haber sido campeona del mundo en 1998 y 2018.

Partido entre Francia y Marruecos en las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Foto: Nicolás Pereyra

Marruecos ya no llega como sorpresa menor: su salto histórico en 2022, cuando fue la primera selección africana semifinalista de un Mundial, consolidó un proyecto competitivo que también se apoya en títulos continentales y en una generación con experiencia internacional.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.