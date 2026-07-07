La FIFA abrió una investigación por insultos racistas tras el cruce de una hincha argentina y el streamer Speed

La FIFA abrió una investigación por los insultos racistas que recibió el streamer estadounidense IShowSpeed durante el partido entre la selección argentina y Cabo Verde, disputado el pasado 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. El episodio, que se viralizó rápidamente en redes sociales, ocurrió mientras el creador de contenido recorría las tribunas alentando al conjunto africano.

En uno de los videos difundidos en redes sociales se observa a una simpatizante argentina increpando a Speed con expresiones discriminatorias. “A casa, a casa, negro. Tomátela, maricón. A tu casa, a tu casa”, se escucha decir a la mujer, mientras el streamer continúa caminando entre los hinchas.

A raíz de lo ocurrido, la FIFA emitió un comunicado en el que confirmó la apertura de una investigación y reiteró su política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas. “La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad”, señaló el organismo.

Además, precisó que tomó conocimiento del episodio ocurrido en el estadio de Miami “durante el partido entre Argentina y Cabo Verde del 3 de julio de 2026” e inició “de inmediato una investigación” para esclarecer lo sucedido.

En el mismo comunicado, la entidad rectora del fútbol mundial remarcó que “la Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto” y sostuvo que el torneo “reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo”, por lo que “cualquier persona que actúe de manera que socave estos valores no es bienvenida en nuestro deporte”.

FIFA strongly condemns racism, hate and discrimination in all forms. These actions have no place in football, at the FIFA World Cup, or anywhere in society.



FIFA was made aware of an incident involving a supporter and #IShowSpeed at Miami Stadium during the Argentina vs Cabo… pic.twitter.com/iUUJ1kRZev — FIFA Media (@fifamedia) July 7, 2026

El fanatismo extremo de Speed por Cristiano Ronaldo lo lleva a hinchar contra Messi y Argentina. El streamer celebró a los 15 minutos del primer tanto de Egipto en el marco de los octavos de final y luego el penal fallado del argentino.

El creador de contenido estaba justo detrás del arco del arco de Egipto y desde esa perspectiva privilegiada pudo ver cómo Messi falló su penal tras un flojo remate al palo izquierdo de Mostafa Shobeir, que desde ahora ganará fama mundial por este hecho. “Oh, mi Dios”, exclamó Speed ante el error de Messi y abrió los ojos sorprendido por lo que acababa de ver.

Si bien Speed no mantiene una buena relación con Argentina por su enemistad con Messi, en el inicio del partido se animó a cantar el himno argentino junto a su hermano, que lucía la remera albiceleste. Sin embargo, lució la camiseta egipcia durante todo el encuentro. De hecho, hinchas argentinos admitieron sentir en las tribunas en cada duelo de la selección una actitud provocadora del streamer.

En base a La Nación / GDA