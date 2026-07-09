"Gracias Nico por volver a casa": Nacional oficializó la rescisión del Diente López con un emotivo video

Nacional hizo oficial este miércoles la salida de Nicolás "Diente" López. A través de sus redes sociales, el club anunció que llegó a un acuerdo con el delantero para poner fin al vínculo contractual que unía a ambas partes y le dedicó un mensaje de agradecimiento por su paso por la institución.

"El Club Nacional de Football comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual que unía a Nicolás López con la institución", publicó el club tricolor.

Además, el club despidió al atacante con un mensaje cargado de reconocimiento: "Gracias Nico por volver a casa, por defender estos colores y por escribir un nuevo capítulo con esta camiseta. ¡Éxitos en lo que viene!".

El Club Nacional de Football comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual que unía a Nicolás López con la institución.



Gracias Nico por volver a casa, por defender estos colores y por escribir un nuevo capítulo con esta camiseta… pic.twitter.com/DDrhD9behj — Nacional (@Nacional) July 9, 2026

La decisión se había encaminado en los últimos días, luego de que el cuerpo técnico encabezado por Jorge Bava resolviera no tener en cuenta al futbolista para lo que resta del Torneo Intermedio y el Clausura. Tras varias reuniones, ambas partes alcanzaron un acuerdo para rescindir un contrato que originalmente se extendía hasta diciembre de 2026.

Con la desvinculación ya oficializada, López podrá negociar como jugador libre. En las últimas semanas surgieron sondeos desde el exterior y todo indica que continuará su carrera fuera de Uruguay.

El delantero regresó a Nacional a comienzos de 2025 para iniciar su segundo ciclo en el club. En ese período disputó 58 partidos oficiales, convirtió 27 goles y repartió nueve asistencias. Fue una de las figuras del equipo campeón uruguayo en 2025, aunque en el primer semestre de este año perdió protagonismo entre lesiones musculares y la competencia por un lugar en el ataque.