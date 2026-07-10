España vs. Bélgica por el Mundial 2026: hora y dónde ver en vivo a la Furia Roja en busca de acceder a semis

Desde un primer momento, la selección de España figuró —para muchos— como uno de los grandes favoritos a ganar el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.



Casi sin despeinarse pasó la fase de grupos del Mundial, donde tuvo como rival a la selección de Uruguay, luego llegó la goleada 3-0 frente a Austria por los dieciseisavos de final.

En los octavos se dio un duelo que despertó mucho entusiasmo en el mundo del fútbol: la España de Lamine Yamal, de 18 años, contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, de 41. La victoria se la adjudicó 1-0 la Furia Roja por un tanto en la hora de Mikel Merino y significó el último encuentro del Bicho por la Copa del Mundo en su carrera.

Ahora, la selección que comanda técnicamente Luis de la Fuente sabe que tiene que dar el golpe sobre la mesa para cumplir con su claro favoritismo y así volver a jugar una semifinal de una Copa del Mundo.

La última vez que estuvo entre los cuatro mejores países de un Mundial fue en Sudáfrica 2010. Justo la única Copa del Mundo que ganó en su historia la selección española.

Bélgica quiere sorpresa

Romelu Lukaku festeja su gol. Foto: AFP.

No ha sido el mejor Mundial el de la selección de Bélgica. Solo ganó un partido en su grupo (al vapulear 5-1 a Nueva Zelanda en el Estadio BC Place Vancouver, Canadá) y empató los otros dos. Pero en los dieciseisavos gestó una gran remontada sobre Senegal para avanzar en la Copa del Mundo que se lleva a cabo en suelo norteamericano.

En los octavos de final dio la nota al golear a Estados Unidos —uno de los organizadores y de las revelaciones del certamen— por 4-1. Por eso, los Diablos Rojos viajarán rumbo a Los Ángeles con la idea de dar la sorpresa y poder eliminar a los vigentes campeones de la Eurocopa.

España vs. Bélgica

Hora: 16:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: SoFi Stadium en Los Ángeles.

Árbitro: Michael Oliver (ENG).

Asistentes: Stuart Burt y James Mainwaring (ENG).

Cuarto: Ramon Abatti (BRA).

Quinto: Rafael Alves (BRA).

VAR: Jarred Gillett (ENG) y Ivan Bebek (CRO).

SVAR: Joe Dickerson (USA).

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Hans Vanaken, Youri Tielemans; Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Lenadro Trossard. DT: Rudi García.