Conmoción en el fútbol: murió Jayden Adams, que disputó el Mundial 2026 con la selección de Sudáfrica

Conmoción en el fútbol internacional a raíz de la muerte de Jayden Adams, quien disputó el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos con la selección de Sudáfrica. El mediocampista de 25 años tuvo acción en tres partidos del combinado africano en la máxima competición de selecciones que organiza la FIFA.

El fallecimiento del jugador del Mamelodi Sundowns se dio días más tarde del final de su participación en la Copa del Mundo 2026 y fue confirmado por el sindicato de futbolistas sudafricano (SAFPU) tras un posteo en redes sociales.

"La muerte ha privado a nuestra nación y al mundo de un talento excepcional", comenzó el comunicado de la SAFPU. "Recordaremos siempre a Jayden Adams por su humildad, su extraordinario talento y la alegría que aportó al deporte rey.Descansa en paz eterna, campeón", concluyó.

Su participación en la Copa del Mundo

Jayden Adams jugó 61 minutos en la dura caída de los Bafana Bafana ante México por 2-0, también disputó 45 minutos en el empate 1-1 contra República Checa y pisó el campo de juego 10 minutos en la gran victoria 1-0 sobre Corea del Sur.

De esta manera, la selección sudafricana hizo historia y pudo avanzar por primera vez en su historia la fase de grupos de un Mundial. Luego fue turno del choque ante unos de los anfitriones, Canadá, por los dieciseisavos de final.

En ese partido Adams quedó relegado en el banco de los suplentes y que marcó la despedida de la selección de Sudáfrica de la Copa del Mundo 2026, debido a que sucumbió frente al elenco canadiense por 1-0 tras un gol en la hora de Stephen Eustáquio en el minuto 90+1.