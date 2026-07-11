Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026: hora y dónde ver a la albiceleste en busca de acceder a semifinales

La selección de Argentina se enfrenta ante su par de Suiza, a partir de la hora 22:00, en el Arrowhead Stadium en Kansas para cerrar los cuartos de final del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Los vigentes campeones del mundo querrán sellar su pasaje a las semifinales del certamen.

Tras la gran remontada ante Egipto, Argentina vuelve a salir a escena con una clara misión: no sufrir ante Suiza. Los vigentes campeones del mundo vienen de dos llaves en las que eran claros favoritos, pero debieron remar muchísimo.

En los dieciseisavos de final fue el triunfo en el alargue ante Cabo Verde por 3-2 y luego en octavos doblegó, desde atrás, 3-2 al combinado egipcio. En ese sentido, el elenco que conduce técnicamente Lionel Scaloni viajó a Kansas con la premisa de mejorar en el aspecto defensivo y no tener que depender tanto de Lionel Messi.

El astro argentino de 39 años es la gran figura de la albiceleste, debido a que es el máximo goleador del Mundial 2026 junto a Kylian Mbappé. Ambos con ocho festejos.

"Mientras él quiera va a ser el mejor. Con 50 no, claro, pero mientras quiera lo será. No me imagino lo que debía ser con 23-24 años, en el Barcelona. Lo comentamos muchas veces. Creo que será el mejor mientras tenga ganas", indicó Sacloni en conferencia de prensa sobre la Pulga.

Lionel Messi con la selección de Argentina. Foto: AFP.

Suiza, en tanto, viene de vencer a Colombia por 4-3 en la tanda de los penales tras haber igualado sin goles en los 120 minutos. Por lo tanto, los dirigidos por Murat Yakin irán con el plan de dañar a Argentina y así eliminarla de la Copa del Mundo 2026.

El capitán de la selección suiza, Granit Xhaka, confesó admirar la mentalidad de las selecciones sudamericanas, y que Argentina es un buen ejemplo “por el hambre de ganar que tiene”.

Granit Xhaka en conferencia de prensa. Foto: AFP.

Suiza y Argentina se midieron en los octavos de final del Mundial 2014, la victoria se la adjudicó la albiceleste por 1-0 con gol en el alargue de Ángel di María. Y ese día, Xhaka jugó para los suizos.

“En 2014 jugué mi primera Copa del Mundo y el partido contra Argentina no fue el momento más agradable. Jugamos bastante bien, pero nos marcaron en el minuto 118. Deberíamos haber marcado nosotros y esta vez creo que vamos a ganar”, afirmó.

Argentina vs. Suiza

Hora: 22:00.

Estadio: Arrowhead Stadium en Kansas.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: João Pinheiro (POR).

Asistentes: Bruno Jesús y Luciano Maia (POR).

Cuarto: Drew Fischer (CAN).

Quinto: Micheal Barwegen (CAN).

VAR: Guillermo Pacheco (MEX) y Juan Lara (CHI).

SVAR: Marco Di Bello (ITA).

Argentina: Emanuel Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Grant Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.