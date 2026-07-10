Luis Suárez intercambió camisetas con Harry Kane previo al cruce entre Inglaterra y Noruega: "Con un gran nueve"

Luis Suárez publicó en la tarde de este jueves una foto junto a la estrella de la selección de Inglaterra, Harry Kane. En la imagen, se ve al delantero salteño posando con la remera de su colega, mientras que este hace lo propio con la remera número nueve del goleador uruguayo.

En su cuenta de X, Suárez posteó la foto acompañada con la leyenda: "¡Con un gran 9! Un placer conocerte Harry Kane". En lo que parece ser un intercambio de camisetas entre ambos delanteros de gran trayectoria en la Premier League, ambos jugadores sonríen hacia la cámara.

Con un gran 9! 😉 Un placer conocerte @HKane 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/DMTL7YlccJ — Luis Suárez (@LuisSuarez9) July 10, 2026

En el fondo de la fotografía se puede ver el escudo del Inter Miami, conjunto del que Suárez forma parte desde finales de 2023 y para el que ya aportó 48 goles y 30 asistencias.

Entre ambos, dos de los delanteros con mayor participación en las redes durante este siglo, se enfrentaron una sola vez en toda su carrera. Fue a nivel de clubes, cuando el Barcelona visitó al Tottenham Hotspurs por la fase de grupos de la Champions League 2018. En aquella ocasión, el conjunto blaugrana se impuso por 4 a 2 a los londinenenses, para los que Kane aportó un gol. Nunca jugaron en contra con la remera de sus selecciones.

Harry Kane: el duelo que le espera en los cuartos de final frente a Noruega

Harry Kane junto con Morgan Rogers y Eberechi Eze tras la clasificación a octavos de final. Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP fotos.

En un duelo de grandes goleadores, los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 enfrentarán a la selección de Noruega, liderada por el jugador del Manchester City, Erling Haaland, y la selección inglesa que tiene como uno de sus principales exponentes futbolísticos al actual futbolista del Bayern Múnich, Harry Kane.

El número nueve de Inglaterra lleva anotados seis goles en lo que va de este Mundial, pero enfrente tendrá al "Androide", delantero que con siete tantos llevó a la selección noruega por primera vez en su historia a los cuartos de final de un certamen mundialista. En esta edición, Kane llego a los 14 goles convertidos en Copas del Mundo y se consagró como el jugador de la selección inglesa con mas anotaciones por dicho torneo.

El partido entre Inglaterra y el conjunto noruego que definirá al clasificado para la instancia de semifinales, se jugara este sábado 11 a las 18:00 (hora de Uruguay). El ganador se enfrentará a quien se clasifique de la serie entre Suiza y Argentina, mientras que los otros dos seminifalistas ya se conocen y serán Francia y España, que esta tarde se impuso a Bélgica por 2 a 1.