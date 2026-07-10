Jannik Sinner aplastó a Novak Djokovic en Wimbledon: el número uno del mundo enfrentará a Zverev en la final

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, buscará su segundo título en el torneo londinense tras vencer este viernes en semifinales al serbio Novak Djokovic, que no podrá igualar las ocho victorias del suizo Roger Federer.

Djokovic, que a sus 39 años soñaba con añadir un nuevo Wimbledon a su palmarés de siete títulos e igualar el récord masculino de Federer, no pudo plantar cara a Sinner, que venció con solvencia por 6-4, 6-4 y 6-4.

El italiano, de 24 años, se medirá en la final del domingo al alemán Alexander Zverev, que en la otra semifinal se impuso al británico Arthur Féry, número 114 del mundo, por 7-6 (7/0), 6-2 y 6-4. Sinner buscará en Wimbledon el quinto título de Grand Slam de su carrera, apenas un mes después de su sorprendente eliminación en segunda ronda de Roland Garros.

Djokovic, que ocupa ahora el octavo puesto de la clasificación mundial, no pudo igualar el récord masculino de ocho títulos de Federer, ni aspirar a su 25ª victoria en un torneo de Grand Slam. El serbio lidera el número de títulos individuales de Grand Slam, sumando sus victorias en los cuatro torneos más importantes del mundo, con 24, delante del español Rafael Nadal (22) y Federer (20).

Djokovic, a sus 39 años, pagó caro ante Sinner el gran esfuerzo realizado en cuartos de final, el martes contra el canadiense Felix Auger-Aliassime, al que ganó en cinco largos sets, necesitando más de 5 horas y 15 minutos. El serbio se va de Wimbledon habiendo batido el récord de partidos ganados en la competición individual masculina, con 107, superando los 105 que tenía Federer.

Sinner aspirará el domingo a conquistar un nuevo Grand Slam, tras haberse impuesto dos veces en el Abierto de Australia (2024 y 2025), una en Wimbledon (2025) y otra en el US Open (2025). Hasta ahora solo el polvo de ladrillo de Roland Garros se resiste al italiano entre los cuatro grandes torneos.

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La final entre Sinner y Zverev se disputará el próximo domingo 12 de julio a partir de las 12:00 del mediodía uruguayo. El encuentro enfrentará al número uno del mundo contra el alemán que atraviesa uno de lo mejores momentos de su carrera tras coronarse en Roland Garros y superar en el segundo puesto del ranking ATP al español Carlos Alcaraz, quien no pudo participar de esta edición de Wimbledon por lesión.

Con información de AFP.